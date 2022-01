Kolejny transfer Wisły Kraków. Pół miliona za zastępcę Aschrafa El Mahdiouiego

Enis Fazlagić dołączył już do przebywającej w Turcji drużyny Wisły Kraków. Macedoński zawodnik został ściągnięty do Białej Gwiazdy jako zastępstwo za Aschrafa El Mahdiouiego, który przechodzi do saudyjskiego Al-Taawon. Klub pozyskujący postanowił uruchomić klauzulę wykupu, która według Transfermarkt.de wynosi 2.4 miliona euro. Stąd właśnie wzięły się pieniądze na Fazlagicia.

Pomocnik za pół miliona euro

Dzięki pozyskanej kwocie za Aschrafa El Mahdiouiego Wisła Kraków była w stanie wyłożyć pół miliona euro na Enisa Fazlagicia z Macedonii Północnej, który do tej pory występował w MSK Zilina. Kontrakt z zawodnikiem został podpisany do 2026 roku. – Enis to piłkarz z olbrzymim potencjałem i jak na swój wiek posiada już wielkie doświadczenie. To zawodnik podobny do Aschrafa: zawsze chce operować piłką, co pomoże nam w rozgrywaniu, dokładając też potrzebną boiskową agresję. Przychodzi do Wisły na zasadzie transferu definitywnego, wiążąc się 4,5-letnim kontraktem – powiedział Tomasz Pasieczny, Dyrektor Sportowy Wisły Kraków, w rozmowie z klubowymi mediami.

Niedługo po ogłoszeniu nowego transferu klub poinformował, że rozstał się z Aaschrafem El Mahdiouim. – Wszyscy wiemy, jak dobrym piłkarzem jest Aschraf i chcielibyśmy żeby grał u nas jak najdłużej, ale czasem przychodzą oferty, których nie da się odrzucić. Odejście Aschrafa to najwyższy transfer Wisły od sprzedaży Marcelo, to również życiowa szansa dla samego piłkarza, której nie mogliśmy mu odmówić – mówił Pasieczny.

Oprócz Falzagicia Wisła pozyskała pięciu innych zawodników: Sebastiana Ringa (lewy obrońca), Josepha Colley'a (stoper), Momo Cisse (skrzydłowy), Zdenka Ondraska (napastnik) i Luisa Fernandeza (napastnik).

