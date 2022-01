Prezes Pogoni Szczecin mówił o kontrakcie Kosty Runjaica. Wiemy, kiedy zapadnie ostateczna decyzja

Można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że Pogoń Szczecin nie stałaby się jednym z czołowych klubów polskiej ligi, gdyby nie Kosta Runjaic. Niemiecki trener prowadzi Portowców od listopada 2017 roku, ale w czerwcu 2022 kończy się jego kontrakt. Czy to oznacza rozstanie z zespołem? Wielu kibiców tego zespołu obawia się takiego rozwoju wydarzeń. O komentarz w sprawie przyszłości trenera został poproszony Jarosław Mroczek.

Ponad cztery lata Pogoni Szczecin pod wodzą Kosty Runjaica.

Prezes Pogoni wypowiedział się na ten temat na łamach „Przeglądu Sportowego”. Działacz starał się uspokajać wszystkich fanów szczecińskiej drużyny. – Atmosfera jest pozytywna. Ja mam absolutną nadzieję, że to się dobrze skończy – stwierdził.

– Sytuacja Pogoni w nowym sezonie zmieni się diametralnie, będziemy pracować w innych warunkach. Wreszcie zaczynamy mieć stadion pełen kibiców, a nie tylko puste krzesełka. Wierzę, że zapracujemy na szansę w pucharach. Za nami i Kostą wiele lat. Poznaliśmy nasze słabsze i mocniejsze strony. Każdy z nas musi to przemyśleć. Nie chodzi o to, aby podpisać kontrakt na na dwa-trzy lata, ale o to, aby mieć pomysł na tę przyszłość – powiedział.

Kiedy spodziewać się decyzji w sprawie Runjaica?

Według Mroczka w Pogoni końca dobiega pewien etap i obie strony muszą zadecydować, czy chcą stawiać kolejne kroki w rozwoju wspólnie. – Rozmawiamy po kolei o każdym elemencie – dodał.

– Uspokajam kibiców Portowców, że nie ma żadnych negatywnych relacji, jest tylko konstruktywna dyskusja. Proszę się nie obawiać, nie będzie źle. Na pewno jeszcze dużo czasu poświęcimy na rozmowy, żeby później nikt nie miał wątpliwości – stwierdził prezes klubu. Zdradził, że komunikatu w sprawie Runjaica powinniśmy spodziewać się w połowie lub pod koniec lutego.

