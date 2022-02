Aleksandar Vuković pożegna się z Legią? Media: Grecy interesują się jego usługami

Aleksandar Vuković jest obecnie szkoleniowcem Legii Warszawa. Wrócił do klubu, by ratować go z głębokiego kryzysu. Serb może jednak niedługo zmienić pracę, ponieważ według „SuperExpressu” jest na celowniku greckiej reprezentacji.

Reprezentacja Grecji po odejściu Holendra Johna van't Schipa szuka nowego szkoleniowca na jego miejsce. Pierwszym szkoleniowcem według polskich mediów, który jest w gronie trenerów, którymi interesuje się greka federacja jest Kosta Runjaić. Szkoleniowiec po spotkaniu w Turcji z przedstawicielami Grecji miał im odmówić. Runjaić jest jednak w szerokim gronie ośmiu trenerów, więc teoretycznie wiekszą szansę od początku mieli bardziej doświadczeni szkoleniowcy tacy, jak Szwajcar Marcel Koller i Włosi Luigi di Biagio, Gennaro Gattuso, czy Gianni De Biasi. Vuković w gronie zainteresowań Grecji Według „SuperExpressu” w gronie potencjalnych zastępców Holendra Johna van't Schipa znajduje się również obecny trener Legii Warszawa Alesandar Vuković. Nikt nie powinien się jednak zdziwić, jeżeli z przejęcia przez niego posady ostatecznie nic nie wyniknie. Pierwszą sprawą jest oczywiście fakt, że na stanowisko selekcjonera Grecji jest kolejka złożona z poważniejszych kandydatur. Druga kwestia to misja Vukovicia, jaką ma w stołecznym klubie. Wieloletnie przywiązanie do barw Legii sprawia, że wyprowadzenie jej z kryzysu „Vuko” traktuje bardzo poważnie i osobiście. Legia Warszawa przed powrotem do gry w rundzie jesiennej ma rozegranych 18 spotkań i tylko 15 punktów na koncie. Obecni mistrzowie Polski znajdują się przez to na przedostatniej pozycji, zagrożonej spadkiem. Na ten moment wyżej w tabeli są takie zespoły, jak Warta Poznań, Górnik Łęczna i Zagłębie Lubin. Czytaj też:

