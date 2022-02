Pojedynek drużyn, które marzą o wyjściu z kryzysu. O której i gdzie oglądać mecz Zagłębia z Legią?

Ekstraklasa wraca do gry już w pierwszy weekend lutego. W piątkowy wieczór do rywalizacji przystąpią cztery drużyny. Najpierw Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmie u siebie Jagiellonię Białystok, a następnie Zagłębie Lubin zmierzy się z Legią Warszawa. Dużo większe zainteresowanie kibiców naturalnie budzi to drugie starcie.

Wielopoziomowy kryzys Legii Warszawa

Wszystko ze względu na sytuację w tabeli, która z perspektywy podopiecznych Aleksandara Vukovicia jest opłakana. Pod wodzą jego poprzedników, czyli Czesława Michniewicza oraz Marka Gołębiewskiego, Wojskowi prezentowali się fatalnie i przez wiele tygodni nie potrafili wyjść z kryzysu sportowego. Aktualnie zajmują 17. miejsce na 18 ogółem, a do bezpiecznego Górnika Łęczna tracą trzy punkty.

Jakby tego było mało, zimą Legia zmagała się z wieloma kłopotami na tle wizerunkowym. Kontrowersyjne wypowiedzi prezesa Mioduskiego, przegrana walka o zatrudnienie Marka Papszuna, pobicie piłkarzy w autokarze i tego skutki, konflikt z Mahirem Emrelim, nadchodzące odejście największej gwiazdy, czyli Luquinhasa…

Zagłębie Lubin przebudowane u podstaw

Zagłębie Lubin w ostatnim czasie również było dalekie od spełniania oczekiwań swoich fanów. Co prawda w tabeli znajduje się nieco wyżej (czternasta lokata), ale i tak musi walczyć o utrzymanie. Wydaje się, że po małej przebudowie, którą zimą przeszli Miedziowi, będzie im o to łatwiej. Przede wszystkim za ich sterami zasiadł Piotr Burlikowski (dyrektor pionu sportowego), a szkoleniowcem mianowano uznanego Piotra Stokowca.

Ponadto znacznie przebudowano obronę ekipy z Dolnego Śląska. Pożegnano trzech środkowych obrońców, którzy jesienią mocno zawodzili, zbyt często popełniając kuriozalne błędy. Odeszli więc Lorenco Simić, Aleksandar Pantić oraz Ian Soler. Zamiast nich do Lubina sprowadzono Aleksa Ławniczka i Bartosza Kopacza, którzy przynajmniej w teorii powinni znacznie poprawić skuteczność Zagłębia w defensywie. Aktualnie mają oni najmniej szczelną obronę w lidze – stracili 36 bramek w 18 spotkaniach.

Mecz Zagłębia Lubin z Legią Warszawa. Kiedy i gdzie transmisja online i tv?

Mecz Zagłębia Lubin z Legią Warszawa zaplanowano na wieczór 4 lutego. Pierwszy gwizdek rozbrzmi o godzinie 20:30. Starcie będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport, Canal +4k i w serwisach canalplus.com i polsatboxgo.pl.

Czytaj też:

Jan Urban zaskoczony wyborem Czesława Michniewicza na selekcjonera. Zdradził, czy sam chciałby prowadzić reprezentację