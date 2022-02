Program startów Polaków w ZIO na sobotę 12 lutego. W planach skoki narciarskie, biathlon i inne

W kolejnym dniu zimowych igrzysk olimpijskich do boju ruszy wielu reprezentantów Polski. W jakich zawodach sportowych wezmą udział? Aby zobaczyć naszych rodaków w akcji, należy zwrócić uwagę na biathlon, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, biegi oraz skoki narciarskie.

Skoki narciarskie gwoździem programu na 12 lutego

Naturalnie największą uwagę zwrócą na siebie podopieczni Michala Doleżala, którzy wezmą udział w konkursie indywidualnym. Tym razem czeski szkoleniowiec dał wolne Stefanowi Huli, za którego do składu wszedł znacznie młodszy Paweł Wąsek. Skoki Polaków w kwalifikacjach były na tyle dobre, że wszyscy awansowali do głównych zawodów, a z drugiej strony nikt nie zachwycił odpowiednio mocno, by rozważać go jako „pewniaka” do zdobycia medalu.

Pekin 2022. Program startów Polaków na sobotę 12 lutego

Biathlon:

godz. 10:00: sprint na 10 km M (Grzegorz Guzik)

Biegi narciarskie:

godz. 08:30: sztafeta 4x5 km K (Izabela Marcisz, Monika Skinder, Weronika Kaleta, Magdalena Kobielusz, Karolina Kukuczka)

Łyżwiarstwo figurowe:

godz. 12:07 pary taneczne, taniec rytmiczny (Natalia Kaliszek, Maksym Spodyriew)

Łyżwiarstwo szybkie:

godz. 09:00: zawody drużynowe K, ćwierćfinały (Natalia Czerwonka, Karolina Bosiek, Magdalena Czyszczoń)

godz. 09:53: 500 m M (Piotr Michalski, Marek Kania, Damian Żurek)

Skoki narciarskie:

godz. 12:00: duża skocznia M, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek)

godz. 13:00: duża skocznia M, 2. seria konkursowa niedziela

