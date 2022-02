Wisła Kraków chce spłynąć do I ligi? W tym meczu wyglądała na kompletnie bezradną

Wydawało się, że w meczu ze Stalą Mielec, w dodatku domowym, Wisła Kraków będzie miała doskonałą okazję, by odskoczyć w tabeli od zespołów znajdujących się w strefie spadkowej. Nic bardziej mylnego, to spotkanie jeszcze ją do niej przybliżyło.