Wisła Kraków mówi dość. Adrian Gula stracił pracę

Wisła Kraków zajmuje obecnie 13. lokatę w tabeli Ekstraklasy. Od strefy spadkowej dzieli ją tylko jedno oczko. Klub z Krakowa nie chce podzielić losu Legii Warszawa i postanowił działać. Zmiany zaczną się od znalezienia nowego trenera.

Wisła Kraków żegna Adriana Gula

„Misja trenera Adriána Guľi przy Reymonta dobiegła końca. Słowacki szkoleniowiec rozstaje się z Wisłą Kraków i nie będzie dłużej prowadził drużyny 13-krotnego mistrza Polski. Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy powodzenia w dalszej karierze” – można było przeczytać w mediach społecznościowych Wisły Kraków.

Adrian Gula swoją przygodę w Krakowie rozpoczął 7 czerwca 2021 roku. Plan klubu zakładał, że Słowacki szkoleniowiec będzie przez lata prowadził Białą Gwiazdę. Trudy Ekstraklasy zweryfikowały jednak te plany. Wydaje się, że szalę goryczy mogła przelać sobotnia porażka ze Stalą Mielec.

Faworyzowani krakowianie bardzo szybko stracili panowanie nad sytuacją na boisku. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, przedłużenie Flisa i gol Tomasiewicz głową z bliskiej odległości przesądziły o losie tego meczu. Gospodarze przez większość spotkania byli przy piłce, ale nie przekładało się to na sytuacje bramkowe. Wisła grała chaotycznie i bez pomysłu we wszystkich formacjach, a to skutecznie wykorzystali rywale.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 0:1, a konsekwencją tego wyniku był spadek Wisły na 13. lokatę w tabeli. Krakowianie w tym sezonie zgromadzili 21 punktów (6 zwycięstw, 3 remisy, 12 porażek). Zaledwie punkt do Białej Gwiazdy traci Zagłębie Lubin, które zajmuje 17. miejsce w tabeli rozgrywek.

