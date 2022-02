Walka nie tylko o utrzymanie, lecz też o własne dobre imię. Zadania dla Jerzego Brzęczka w Wiśle Kraków

Zatrudnienie Jerzego Brzęczka w Wiśle Kraków to jedno z ważniejszych wydarzeń w Ekstraklasie w ostatnich tygodniach. Zadania, przed którymi staje były selekcjoner reprezentacji Polski, są jednak wyjątkowo trudne. Zwłaszcza że będzie musiał powalczyć o przywrócenie blasku nie tylko Białej Gwieździe, lecz także samemu sobie.

1. Nie zamykać się w oblężonej twierdzy

Nie ma co ukrywać, kiedy Jerzy Brzęczek został zwolniony z reprezentacji Polski, wiele osób odetchnęło z ulgą. Wszyscy mieli prawo czuć zmęczenie selekcjonerem, który nie przyjmował żadnej krytyki, a kiedy ktokolwiek się z nim nie zgadzał, dostawał od niego łatkę hejtera i zawistnika. W pewnej chwili to stało się nie do zniesienia dla całego otoczenia.