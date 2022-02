Aleksandar Vuković został zapytany o karę dla Artura Boruca. Szczera odpowiedź trenera Legii

Artur Boruc podczas meczu ligowego z Wartą Poznań odepchnął jednego z rywali, za co otrzymał czerwoną kartkę. Na domiar złego bramkarz Legii Warszawa schodząc do szatni w taki sam sposób potraktował operatora kamery, a po meczu w mediach społecznościowych udostępnił wpis obraźliwy wobec sędziego, który wyrzucił go z boiska.

Ekstraklasa. Boruc zawieszony, Vuković komentuje

Zachowaniem byłego reprezentanta Polski zajęła się Komisja Ligi, która zawiesiła zawodnika na trzy najbliższe mecze Ekstraklasy i nałożyła na niego karę finansową w wysokości 25 tysięcy złotych. Do tych informacji podczas konferencji prasowej przed meczem Wojskowych z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza odniósł się Aleksandar Vuković. – Kara dla Artura jest taka, jakiej się spodziewaliśmy. Dochodziły do mnie sygnały, że nasz bramkarz będzie zawieszony na więcej niż dwa spotkania – szczerze przyznał szkoleniowiec Legii.

Trener mistrza Polski zaznaczył, że zawieszenie dla Boruca to bardzo trudna sytuacja dla całej drużyny. – Artur jest bardzo ważną częścią zespołu – dodał. Jak wyjaśnił, doświadczonego bramkarza między słupkami zastąpi Cezary Miszta. – To nie jest chłopak, który stawia dopiero pierwsze kroki. Reprezentował Legię w meczach wysokiego gatunku, m.in. w Europie. To dobry moment dla niego, żeby wykorzystać doświadczenie z poprzednich lat i z obecnej rundy – kontynuował.

Przypomnijmy, Legia zagra ze Słoniami już w sobotę 19 lutego. – Jesteśmy pewni, że Termalica będzie grała ofensywnie i odważnie, szczególnie z kontrataku gdy można atakować dużą liczbą zawodników. Taki schemat nie cechuje wszystkich zespołów w lidze – zauważył Vuković.

