Piłkarz Legii Warszawa zesłany do rezerw? Pojawiają się sprzeczne informacje

Piętrzą się problemy Legii Warszawa. Nie dość, że jej sytuacja w tabeli robi się coraz bardziej skomplikowana, to jeszcze trener Wojskowych musi zmagać się z kłopotami dotyczącymi sfer innych niż ta stricte piłkarska. Jak donosi portal legionisci.com, problemy dyscyplinarne zaczął sprawiać Ernest Muci, który uważany jest za jeden z większych talentów w stołecznym zespole.

Ernest Muci zesłany do rezerw Legii Warszawa

Kibice byli zdziwieni, że Albańczyk nie znalazł się w kadrze drużyny na mecz z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza. Teraz zaczyna wyjaśniać się to, dlaczego trener Vuković nie zabrał go wraz z resztą ekipy na wyjazdowe starcie z beniaminkiem Ekstraklasy.

„Albański zawodnik awizowany był do gry od pierwszej minuty w niedzielnym sparingu z Wigrami Suwałki. Decyzją sztabu szkoleniowego, na boisku pojawił się jednak dopiero w drugiej części, razem z zespołem rezerw. Sytuacja ta nie była spowodowana urazem ani problemami zdrowotnymi piłkarza. Wszystko wskazuje na to, że decyzja Aleksandara Vukovicia dotycząca odsunięcia zawodnika związana jest z kwestiami sportowymi i podejściem piłkarza do obowiązków w ostatnich dniach” – czytamy w serwisie legionisci.com.

Pojawiła się inna wersja wydarzeń

Marcin Szymczyk z portalu legia.com poinformował na Twitterze, że Ernest Muci nie został zesłany do rezerw. „Pojawiło się info, że Muci w rezerwach. Nic takiego się nie wydarzyło. Ernest nadal jest zawodnikiem pierwszego zespołu. W Niecieczy poza kadrą, dostał do myślenia. W niedzielę grał z rezerwami, było 13 graczy z szerokiej kadry pierwszego zespołu, a grać mogło 11” - napisał Szymczyk.

Statystyki Ernesta Muciego w Legii Warszawa

Nie wiadomo, jak dokładnie wyglądają plany szkoleniowca Wojskowych co do Albańczyka. Dotychczas jego rola w zespole stopniowo rosła, lecz w związku z zaistniałymi problemami dyscyplinarnymi wydaje się, iż nie Muciego nie zobaczymy na ekstraklasowych boiskach przez dłuższy czas.

Napastnik ten dołączył do Legii rok temu, gdy został wykupiony z KF Tirana za 500 tysięcy euro. W warszawskiej drużynie rozegrał 36 meczów (większość jako rezerwowy), zdobył w nich pięć bramek i zaliczył jedną asystę.

