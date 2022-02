Lukas Podolski zaatakował Krzysztofa Stanowskiego na Twitterze. Wszystko przez tę jedną decyzję...

Jednym z hitów 22. kolejki Ekstraklasy było starcie Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. Pierwsza z drużyn walczy o miejsce w czołówce i kwalifikację do europejskich pucharów w sezonie 2022/23. Druga natomiast marzy o mistrzostwie Polski.

Górnik Zabrze zremisował z Rakowem Częstochowa

W związku z tym obu ekipom bardzo zależało na zwycięstwie i dużo bliżej zgarnięcia trzech punktów byli gospodarze. Podopieczni Jana Urbana remisowali 1:1 po trafieniach Piotra Krawczyka oraz Iviego Lopeza. W samej końcówce spotkania na 2:1 dla zabrzan strzelił jednak Bartosz Nowak, aczkolwiek po analizie VAR bramka została anulowana.

Lukas Podolski krytykuje system VAR

Ta decyzja mocno nie spodobała się Lukasowi Podolskiemu, koledze z drużyny Nowaka. O technologii, którą wspierają się sędziowie przy podejmowanie decyzji mówił już po meczu na łamach serwisu sportowefakty.wp.pl.

– VAR za często zabija emocje. Mało już w tym wszystkim radości, spontaniczności. Co tydzień, i nie mówię tylko o polskiej lidze, są dyskusje o anulowanych golach, kartkach, faulach. Zaczyna to wyglądać tak, że o wyniku czasem nie decyduje się na boisku, a, jak to mówią w Niemczech, w piwnicach, gdzie siedzą sędziowie VAR, albo w wozach, jak w Polsce […] Malują te kreski, obserwują. Za dużo tego teraz w piłce – stwierdził.

Decyzja sędziego Szymona Marciniaka była o tyle kontrowersyjna, że na powtórkach rzeczywiście trudno dostrzec pozycję spaloną Nowaka. Jeśli pomocnik faktycznie znajdował się na ofsajdzie, był on minimalny.

Krzysztof Stanowski zaatakowany przez Lukasa Podolskiego

Na Twitterze kibice zaczęli dowodzić, że sędziowie (celowo) wypaczyli wynik meczu. Z takiej postawy na swoim profilu szydził Krzysztof Stanowski, któremu jeden z kibiców zarzucił brak obiektywizmu. Do wątku za chwilę podłączył się też sam Podolski. Piłkarz Górnika również zaatakował dziennikarza.

„Obiektywizm? Gdzie jest moment, w którym piłka wychodzi na aut przed podyktowanym rzutem karnym i dlaczego nie był analizowany? Gdzie jest klatka z momentem podania przy spalonym i nagranie z wozu? Ty się lepiej Najmanem zajmij, bo to jest partner do dyskusji na Twoim poziomie” – napisał „Poldi”.

Czytaj też:

Hadaj nagrał kontrowersyjne wideo o Legii Warszawa. „Won, będziecie spie****** w podskokach”