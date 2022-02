Ważny pojedynek na dole tabeli i debiut Brzęczka. O której oglądać starcie Wisły z Łęczną?

Górnik Łęczna po 21. meczach Ekstraklasy zajmuje 16. miejsce w lidze i ma na swoim koncie 20 punktów. Wisła Kraków natomiast jest od swojego poniedziałkowego przeciwnika zaledwie o jeden punkt i jedno miejsce lepsza. Obie ekipy aktywnie walczą też o utrzymanie. Spotkanie między tymi drużynami może więc mieć duże znaczenie w kontekście ewentualnej gry w najlepszej lidze w Polsce.

Wisła Kraków zmieniła trenera

Wisła Kraków, zważywszy na swoją trudną sytuację, poszukała wzmocnienia w postaci trenera. Nowym szkoleniowcem Białej Gwiazdy został Jerzy Brzęczek, były selekcjoner reprezentacji Polski. Mecz przeciwko Łęcznej będzie dla niego debiutem. – Uczucia, które mi towarzyszy nie nazwałbym tremą, jednak jest to takie pozytywne kręcenie w brzuchu i chyba każdy z nas to przeżywa. W mojej opinii jest to dobry znak, bo emocje związane z całą otoczką, treningiem, analizą, meczem to po prostu coś pięknego – powiedział szkoleniowiec na konferencji prasowej.

13-krotny mistrz Polski według Brzęczka przepracował okres przygotowawczy sumiennie, ale odpowiedzi na wszystkie pytania i tak otrzymamy po meczach ligowych, które obciążone są dodatkową presją. – Ostatni okres był intensywny, ale utwierdził nas w przekonaniu, że ci zawodnicy posiadają naprawdę duże umiejętności, a miejsce w tabeli tego nie odzwierciedla. Piłka jednak uczy pokory i pokazuje, że ważne są nie tylko umiejętności, ale też to, jak funkcjonuje drużyna – mówił jeszcze były selekcjoner reprezentacji Polski.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Wisły i Górnikiem Łęczna?

Mecz Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna rozpocznie się w poniedziałek 21 lutego o godzinie 18:00 na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie.

Czytaj też:

Hadaj nagrał kontrowersyjne wideo o Legii Warszawa. „Won, będziecie spie****** w podskokach”