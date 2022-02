Jerzy Brzęczek przemówił po swoim debiucie. „Jazda, jazda, jazda”

Jerzy Brzęczek przyszedł do Wisły Kraków, by uratować ją od spadku z Ekstraklasy. Przed swoim debiutanckim meczem na ławce Białej Gwiazdy twierdził, że nie czuje tremy, a „pozytywne kręcenie w brzuchu”. Krakowski klub wyszedł na murawę w meczu przeciwko Górnikowi Łęczna wysoce zmotywowany i przez większość spotkania przeważał. To jednak nie wystarczyło na zdobycie trzech punktów i na dole tabeli nadal jest bardzo ciasno.

Jerzy Brzęczek przemówił do kibiców

Pewne jest, że po takim spotkaniu Jerzy Brzęczek będzie mógł mówić o pozytywach. Chwilę po ostatnim gwizdku szkoleniowiec Białej Gwiazdy zwrócił się do kibiców na trybunach. – Słuchajcie kochani, dziękujemy za dzisiejszy wieczór i za to wsparcie – zaczął swój wywód były selekcjoner reprezentacji Polski. – Wiem, że nie wszyscy jesteśmy do końca zadowoleni, że mamy tylko jeden punkt, ale podziękujcie tym chłopakom, bo dali dzisiaj z siebie maksa, a wy dla nas jesteście tym bardzo ważnym 12. zawodnikiem – dodał jeszcze trener.

Brzęczek zapewnił, że cała Wisła będzie teraz pracować nad tym, żeby być zadowolonym z tego, co przyjdzie za chwilę. W następnej kolejności trener postanowił trochę zintegrować się z fanami Wisły i zaintonował znane wszystkim kibiców zawołanie. Brzęczek trzykrotnie krzyczał do mikrofonu „Jazda, jazda, jazda”, a zgromadzeni na stadionie sympatycy 13-krotnego mistrza Polski odpowiadali „Biała, Biała Gwiazda”.

