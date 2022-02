Raków Częstochowa pozyska nowego napastnika. Udało mu się uciec z Kijowa

llja Szkuryn został wypożyczony do Rakowa Częstochowa z CSKA Moskwa. Na tej samej zasadzie białoruski zawodnik występował do niedawna w barwach Dynama Kijów. W ukraińskiej drużynie pełnił rolę rezerwowego. Piłkarz wraz swoją dziewczyną 24 lutego, w dniu eskalacji rosyjskiej agresji na Ukrainie, wsiadł do samochodu i szczęśliwie dojechał do Polski. W Warszawie przeszedł testy medyczne i lada moment ma rozpocząć grę dla wicemistrzów Polski.

Szkuryn jest przeciwnikiem reżimy Łukaszenki

Ilja Szkuryn jest zagorzałym przeciwnikiem reżimu Alaksandra Łukaszenki. W sierpniu 2020 roku opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym owinięty jest biało-czerwono-białą flagą, symbolizującą antyłukaszenkowską opozycję. Między innymi takie zachowanie spowodowało wypożyczenie napastnika do ligi ukraińskiej, w której w tym sezonie rozegrał 11 meczów i zaliczył pięć asyst.

– Dołączam do klubu z nadzieją, że będę umiał pomóc drużynie. Chciałbym zdobywać tak wiele goli, jak to tylko możliwe – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Ilja Szkuryn. – Mimo młodego wieku Ilja jest już doświadczonym zawodnikiem. Dużymi atutami ułatwiającymi mu adaptację w naszej drużynie będą skuteczność w wykańczaniu sytuacji i dobre warunki fizyczne. Nad pozyskaniem tego zawodnika pracowaliśmy przez kilka ostatnich tygodni i cieszymy się, że udało się dopiąć wszystkie formalności – mówi dyrektor sportowy Rakowa, Robert Graf

Czytaj też:

Wzruszające obrazki w Premier League. Ukraińcy padli sobie w objęcia