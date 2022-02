Niedziela z PKO BP Ekstraklasą. Kiedy oglądać spotkania polskiej ligi?

W sobotę 26 lutego byliśmy świadkami trzech spotkań PKO BP Ekstraklasy. Na dobry początek grały Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Dwie najwyżej usytuowane drużyny toczyły wyrównany pojedynek do 70. minuty. Wtedy to do głosu doszedł Kolejorz, który po sześciu minutach prowadził już 3:0. Podopieczni Macieja Skorży dzięki wygranej wrócili na pierwsze miejsce w tabeli polskiej ligi. Drugie spotkanie to mecz między Górnikiem Łęczna i Stalą Mielec, który zakończył się wynikiem 2:0 dla tych pierwszych. Najgorzej wyglądało starcie Piasta Gliwice i Górnikiem Zabrze, ponieważ zakończyło się wynikiem 0:0.

PKO BP Ekstraklasa. Terminarz spotkań na niedzielę

Niedzielne emocje na boiskach Ekstraklasy zaczynamy nieco wcześniej niż w sobotę, bo o godzinie 12:30. O trzy punkty będą walczyć drużyny Jagielloni Białystok i Warty Poznań. Następnie swój mecz rozegra Radomiak Radom i Lechia Gdańsk. To widowisko można zobaczyć już o godzinie 15. Na dobry koniec weekendu można zrelaksować się przy oglądaniu potyczki Śląska Wrocław z Zagłębiem Lubin (17:30).

12:30 Jagiellonia Białystok – Warta Poznań (Canal+ Sport)

15:00 Radomiak Radom – Lechia Gdańsk (Canal+ Sport)

17:30 Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin (Canal+ Premium, Canal+ 3)

