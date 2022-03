Kosta Runjaic łączony jest z zespołem 2. Bundesligi. Przyszłość trenera ma się niedługo wyjaśnić

Kosta Runjaic ma ważny kontrakt z Pogonią Szczecin do lata 2022 roku. Szkoleniowiec zapowiedział, że niedługo wyda ze swoim pracodawcą wspólne oświadczenie, co do swojej przyszłości. Tymczasem jego nazwisko łączone jest z niemieckim Schalke 04.

Parę tygodni temu szkoleniowiec Pogoni Szczecin był wymieniany w gronie potencjalnych szkoleniowców Legii Warszawa, która nadal walczy o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Portowcy nadal liczą się w tym sezonie w walce o mistrzostwo, więc tym bardziej ewentualne odejście Kosty Runjaica wydaje się ciekawe. Trener zapowiedział, że w ciągu dwóch tygodni wyda z klubem wspólne oświadczenie, które wyjaśni sprawę jego przyszłości. Nie oznacza to jednak, że nie pojawiają się kolejne plotki dotyczące ewentualnej destynacji Niemca. Runjaic w kręgu zainteresowań Schalke 04 Niemiecki „Westdeutsche Allgemeine Zeitung” podał, że Kosta Runjaic jest w kręgu zainteresowań dyrektora sportowego Schalke 04. Rouven Schroder rozważa niezatrudnianie nowego stałego szkoleniowca na pozycji zwolnionego w niedzielę Dimitriosa Grammozisa i obsadzenie kogoś na stanowisku trenera tymczasowego. Wynika to z faktu, że każdy ze szkoleniowców, którymi interesuj się klub, ma obecnie pracodawcę. Oprócz Kosty Runjaica Schroder ma mieć na liście Thomasa Letscha i Bartoscha Gaula. Kosta Runjaic prowadzi Pogoń Szczecin od listopada 2017 roku. Niemiec cierpliwie i spokojnie budował drużynę Portowców, a teraz do ostatniej chwili będzie prawdopodobnie walczył z nią o mistrzostwo kraju. Czytaj też:

