Śląsk Wrocław przedstawił nowego trenera. Jego doświadczenie w Ekstraklasie jest niewielkie

7 marca (nie)spodziewanie Śląsk Wrocław zwolnił Jacka Magierę. Decyzja ta była efektem wielu nietrafionych decyzji szkoleniowca z ostatnich miesięcy. Sprawiły one, że drużyna ta, choć miała walczyć o lokaty w górnej części tabeli, w ostatnim czasie osunęła się tuż nad strefę spadkową. W związku z tym drużynie potrzebny był wstrząs, jakim jest zmiana trenera. Teraz dowodzenie w zespole Wojskowych przejmie Piotr Tworek.

Piotr Tworek trenerem Śląska Wrocław

Klub już oficjalnie potwierdził zatrudnienie właśnie tego szkoleniowca. W oficjalnym komunikacie czytamy, że podpisał on kontrakt do czerwca 2023 roku. – Negocjacje nie trwały długo, obie strony były zainteresowane współpracą. Szczegóły ustaliliśmy bardzo sprawnie i od dziś jestem w Śląsku. Chciałbym, żeby nasz zespół w każdym meczu dał się pokroić za zwycięstwo. By piłkarze w każdym spotkaniu zostawiali zdrowie i pokazywali swoje umiejętności, a te w tej drużynie są wysokie – powiedział Tworek w ramach powitania.

– Z pewnością jest on w stanie skonsolidować zespół i natchnąć zawodników do lepszej postawy i bardziej efektywnej gry, co przełoży się na wyższe miejsce w tabeli. Przełamanie obecnego impasu to dla nas wszystkich priorytet i najważniejsze zadanie sztabu trenera Tworka – dodał z kolei Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Śląska Wrocław.

Kim jest Piotr Tworek, nowy szkoleniowiec Śląska Wrocław?

Nowy szkoleniowiec ma poprowadzić WKS już w najbliższej kolejce Ekstraklasy, w której to zmierzy się on z Radomiakiem. Dotychczas największym sukcesem w karierze 46-letniego trenera jest awans na najwyższy poziom rozgrywkowy z Wartą Poznań. W drużynie zielonych pracował samodzielnie od 2019 roku. Wcześniej z kolei pełnił asystenturę w Termalice Bruk-Bet Nieciecza, Chojniczance, Koronie Kielce, Podbeskidziu Bielsko-Biała czy też Miedzi Legnica.

