Legia Warszawa przygotowywana na sprzedaż? Jasna odpowiedź wiceprezesa klubu

Legia Warszawa ma ogromne problemy, by wyjść kryzysu, w który wpadła kilka miesięcy temu. Początkowo dotyczył on jedynie spraw boiskowych, ale później rozciągnął się też na gabinety. W efekcie w pionie zarządzającym doszło do wielu zmian personalnych. Ta najważniejsza wydarzyła się natomiast na samej górze, gdzie wcześniej przodował Dariusz Mioduski.

Zmiany w zarządzie Legii Warszawa

Seria wyjątkowo nieudanych decyzji, afer i wpadek wizerunkowych sprawiła, że ostatecznie właściciel postanowił odsunąć się w cień, a tym samym oddać wiele obowiązków w ręce swoich współpracowników. Twarzą Legii został więc Marcin Herra, wcześniej jeden z doradców Mioduskiego, który teraz ma jednak podejmować w klubie strategiczne decyzje.

W związku z powyższymi zmianami w kuluarach zaczęła krążyć informacja, że przyznanie akurat temu człowiekowi władzy oznacza chęć sprzedania klubu przed Mioduskiego. Dziennikarze portalu legia.net zapytali Herrę o taką wizję.

Marcin Herra o ewentualnej sprzedaży Legii Warszawa przez Dariusza Mioduskiego

– Nie. Na pewno nie. Po piątkowym spotkaniu wiemy wszyscy, że jest trudno, ale też wszyscy koncentrujemy się, by było lepiej. Choćby po to, by w przyszłości w przypadku pojawienia się takiego pytania – odparł działacz.

– W podtekście było czy kogoś na Legię stać, a nie tak jak teraz, czy klubu nie trzeba sprzedać. Dodatkowo kryzys, jaki przechodzimy, powoduje, że dużo łatwiej jest pokazywać słabe strony. One są, ale jest bardzo wiele pozytywnych rzeczy. Chcę je kontynuować a wzmacniać te obszary, o których między innymi powiedziałem – zakończył.

