Znany polski trener może wrócić do Legii Warszawa. Pracowałby w nietypowej roli

Dzień po meczu Śląska Wrocław z Legią Warszawa władze tego pierwszego klubu straciły cierpliwość i zwolniły Jacka Magierę. Drużyna WKS-u pod jego wodzą zagrała co prawda w europejskich pucharach, aczkolwiek później bardzo źle radziła sobie w Ekstraklasie. W efekcie w sezonie 2021/22 powalczy co najwyżej o spokojne utrzymanie w lidze, choć aktualnie zajmuje 15. miejsce i ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Mimo to Magiera może niebawem dostać pracę w jeszcze większym klubie.

Legia Warszawa chce zatrudnić Jacka Magierę

Chodzi bowiem o Legię Warszawa, która w ostatnim czasie wydostała się z dolnych rejonów tabeli i zdaje się, że już przezwyciężyła gigantyczny sportowy kryzys. Obecnie prowadzi ją Aleksandar Vuković, ale Polak nie miałby zmienić Serba na stanowisku pierwszego trenera. Po powrocie na Łazienkowską miałby objąć zupełnie inną posadę.

Według doniesień serwisu sport.tvp.pl Magiera mógłby zastąpić Richarda Grootscholtena, który w czerwcu pożegna się z klubem. Holender aktualnie pełni rolę dyrektora akademii i właśnie w jego buty miałby wejść Polak. W przeszłości szkoleniowiec ten już pracował w Legii i miał duży wpływ na rozwój takich karier jak ta Macieja Rybusa czy Ariela Borysiuka.

Inny kandydat na dyrektora akademii Legii Warszawa

Choć z klubu płynie przekaz, że przy Łazienkowskiej Magiera byłby mile widziany, nie jest jedynym kandydatem na stanowisko dyrektora akademii. Wiele mówi się także o chęci ściągnięcia Marka Śledzia. Ten działacz wyrobił sobie znakomitą markę w Lechu Poznań, a obecnie rozwija szkółkę Rakowa Częstochowa. Relacje między śląskim a stołecznym klubem są jednak napięte od momentu, gdy Dariusz Mioduski próbował „podebrać” mu Marka Papszuna, czyli szkoleniowca pierwszej drużyny.

Z tej perspektywy zatrudnienie Magiery byłoby dużo łatwiejsze, aczkolwiek nie wiadomo, czy on sam zgodzi się na pracę w takiej roli.

