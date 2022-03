Transferowy hit w Ekstraklasie. Do Jagiellonii dołącza były piłkarz Realu Madryt i Sevilli

Dla Jagiellonii sezon 2021/22 nie jest z pewnością wymarzony. Podopieczni Piotra Nowaka znajdują się na 14. miejscu w tabeli, a do strefy spadkowej dzieli ich sześć punktów. Każdy mecz jest walką o to, by nadal utrzymywać się na powierzchni.

Marc Gual nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok

Jagiellonia przedstawiła w środę 23 marca swojego nowego piłkarza. Jest nim Marc Gual, który na początku 2022 roku podpisał umowę z ukraińskim Dniprem. Z powodu wojny zawodnik nie zdołał jednak nawet debiutować w oficjalnym spotkaniu. Podczas swojej kariery występował w Espanyolu, Realu Madryt i Sevilli – we wszystkich tych przypadkach grał w drugich drużynach. W pierwszych natomiast grał w Realu Saragossa, Gironie i AD Alcorcon.

„Jestem gotowy do rozpoczęcia nowego etapu, bardzo dziękuję Jagiellonii za tę możliwość. Mam nadzieję, że zarówna ja, jak i drużyna sprawimy kibicom wiele radości” – napisał na swoim Twitterze zawodnik. „Pozdrawiam również moich przyjaciół i kolegów z Dnipra. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy” – dodał jeszcze nowy nabytek Dumy Podlasia.

Zawodnik opisuje sam siebie jako wszechstronnego piłkarza o nastawieniu ofensywnym. – Chcę stwarzać zagrożenie pod bramką rywala i atakować wysoko. Nie najlepiej się czuję w grze defensywnej, chociaż nie ukrywam, że lubię pressować i grać wysoko na połowie rywala – mówił w rozmowie z jagiellonia.pl.

