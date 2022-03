Znamy przyszłość Kosty Runjaica. Trener Pogoni Szczecin ogłosił swoją decyzję na konferencji prasowej

Kiedy 23 marca Pogoń Szczecin ogłosiła, że następnego dnia Kosta Runjaic weźmie udział w konferencji prasowej, fani tej drużyny zamarli ze strachu. Umowa niemieckiego szkoleniowca kończy się bowiem wraz z obecnym sezonem, a że jego praca w ekipie Portowców oceniana jest bardzo wysoko, wielu martwiło się jego przyszłością.

Kosta Runjaic odchodzi z Pogoni Szczecin

„Widzę wiele teorii i stwierdzeń, że Runjaic na pewno przedłuży umowę. Będę bardzo zaskoczony jeśli do tego dojdzie. W poprzednim tygodniu z otoczenia trenera słyszałem około 10 proc. szans” – pisał na Twitterze niejaki janekx89, czyli anonimowy użytkownik, który jest jednak doskonale zorientowany w środowisku polskiego futbolu, a jego informacje rzadko się nie sprawdzają.

Okazało się, że kibice zespołu z województwa zachodniopomorskiego słusznie obawiali się o to, czy Runjaic będzie dalej pracował w Pogoni. Nie będzie, co ogłosił oficjalnie na konferencji.

Słowa Kosty Runjaica z konferencji prasowej Pogoni Szczecin

„Po głębokich przemyśleniach chciałbym ogłosić, że nie przedłużę umowy z Pogonią Szczecin. To moja definitywna, osobista decyzja. Jest ona niezależna od warunków pracy, organizacji czy finansów. Po ostatnim sezonie, po zdobyciu brązowego medalu, miałem przemyślenia, co do następnego kroku. Ostatecznie jest się w tym biznesie częścią łańcucha. Wtedy już zastanawiałem się, jak ma to się potoczyć i w jakim kierunku” – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami.

Pogoń Szczecin ma duże szanse na zdobycie mistrzostwa Polski

Obecnie jego zespół wciąż walczy o mistrzostwo Polski. Szczecinianie prowadzą w tabeli z jednym punktem przewagi nad drugim Rakowem Częstochowa i trzecim Lechem Poznań. Mimo wizji zdobycia tytułu Niemiec przyznał, że potrzebuje zmian.

„Jak państwo wiecie, jeżeli ma się to przeczucie, że trzeba coś zmienić, to należy się do tego dostosować, nawet jeśli nie ma się pewności czy to słuszne. Każdy trener zastanawia się, kiedy jest ten właściwy moment. W styczniu prowadziliśmy już pierwsze rozmowy. Poprosiłem wtedy o czas na zastanowienie się i otrzymałem go. Dlaczego akurat teraz taka decyzja? To nie jest łatwe. Jestem już piąty sezon w Pogoni. Utrzymaliśmy ligę, rozwinęliśmy drużynę. Co roku notowaliśmy postęp” – opowiedział.

