PZPN chce usunąć kontrowersyjny przepis z polskiego futbolu. Wcześniej mocno podzielił środowisko

Maciej Wąsowski, dziennikarz portalu weszlo.com, podzielił się ważnymi informacjami na temat zmian, jakie już wkrótce mają zajść w polskim futbolu. Chodzi o kontrowersyjny przepis o konieczności wystawiania młodzieżowca w każdym meczu Ekstraklasy. Według jego doniesień PZPN zamierza zlikwidować tę zasadę. Aby tak się stało, zarząd polskiej federacji musi ją przegłosować, co jest rzekomo wielce prawdopodobne.

Na czym polegał przepis o młodzieżowcu, który chce usunąć PZPN?

Przypomnijmy – nakaz ten obowiązywał od sezonu 2019/20. Przewidywał, że w meczach naszej ligi obie drużyny musiały mieć na boisku zawodnika z kategorii wiekowej U-21 w każdej minucie danego spotkania. Obecne rozgrywki są więc trzecimi z rzędu, kiedy ta zasada obowiązuje.

Status młodzieżowca przysługuje każdemu zawodnikowi posiadającemu obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym kończą się dane rozgrywki, kończy maksymalnie 22 rok życia.

Wady przepisu o młodzieżowcu

Przepis ten wywoływał jednak wiele dyskusji pod kątem promowania młodzieży na siłę, to znaczy jedynie na zasadzie ich PESEL-u, a nie za realne umiejętności. Nie podobał się on różnym trenerom, którzy jeszcze w chwili wprowadzania go głośno sugerowali, iż w pewnym sensie wypaczy on sprawiedliwą rywalizację w drużynie.

Większość klubów również ma pragnąć zniesienia przepisu, który miał znaczny wpływ również na układ sił na rynku transferowy. Chodzi tu przede wszystkim o zawyżone oczekiwania finansowe młodzieżowców oraz ich przedstawicieli, a te niekoniecznie były proporcjonalne do umiejętności graczy.

PZPN zwiększy pulę nagród dla klubów w Pro Junior System

Zamiast nakazu gry młodzieżowcami, PZPN zamierza zachęcić kluby do promowania ich w inny sposób. Chodzi o znaczne zwiększenie puli nagród z Pro Junior System. Ten projekt zakłada przyznawanie punktów poszczególnym drużynom za każdą minutę spędzoną na boisku, bonusowe „oczka” zawodnicy zbierają, gdy reprezentują kraj na arenie międzynarodowej. Naturalnie im wyższa pozycja w PJS, tym większe nagrody dla klubów. W tym sezonie zwycięzca zainkasuje 3,25 miliona złotych.

„Pomysłem PZPN jest zwiększenie puli nagród finansowych w Pro Junior System. Jak znaczące będą to premie? Na razie trwają konsultacje w tej sprawie i poszukiwanie finansowania. Mówi się, że usunięcie przepisu o młodzieżowcu z Ekstraklasy wywinduje bonusy PJS do tego stopnia, że niewystawianie zawodników o tym statusie będzie dla klubów zwykłą niegospodarnością” – czytamy w artykule.

