Niebezpieczne zderzenie w meczu Ekstraklasy. Piłkarze nie zagra do końca sezonu

Zagłębie Lubin w ostatnim meczu Ekstraklasy ograło Stal Mielec, ale Miedziowi po tym spotkaniu i tak mają powód do zmartwień. Groźnego urazu doznał Koki Hinokio, który nie zagra do końca sezonu. Klub poinformował o tym w komunikacie, do którego dołączono nagranie ukazujące, w jakich okolicznościach 21-latek został kontuzjowany.