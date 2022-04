Sensacyjne doniesienia. Gwiazda PKO BP Ekstraklasy może trafić do klubu z czwartej ligi

Wieczysta Kraków to klub, który potrafi zaskoczyć swoimi działaniami na rynku transferowym. Mimo że aktualnie krakowski zespół gra na poziomie czwartej ligi, udało się zatrudnić kilku znanych piłkarzy, którzy w przeszłości grali w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Do tego grona należą Sławomir Peszko, Radosław Majewski, Maciej Jankowski, Łukasz Burliga, Thibault Moulin, czy też Donald Guerrier. Aspiracje Wojciecha Kwietnia, czyli właściciela drużyny, są ogromne, dlatego planuje on kolejne wzmocnienia.

Gwiazda PKO Ekstraklasy może zmienić pracodawcę

Według informacji WP SportoweFakty, na celowniku Wieczystej Kraków znalazł się 31-letni Jesus Imaz. Hiszpan od 2017 roku występuje w polskiej Ekstraklasie i szybko stał się jednym z czołowych zawodników naszej ligi. W tym sezonie strzelił siedem goli w 14 meczach. Od kilku miesięcy dochodzi do siebie po poważnej kontuzji kolana. Wraz z końcem obecnego sezonu jego umowa z Jagiellonią Białystok dobiega końca.

Zdaniem WP SportoweFakty, Jesus Imaz nie podjął jeszcze decyzji i wciąż prowadzi rozmowy z klubem z Podlasia. Podobno działacze białostockiego zespołu zaproponowali mu rekordowe, jak na swoje możliwości, warunki. Problem w tym, że drużyna z południa Polski, mimo że aktualnie gra w czwartej lidze, może zaoferować zbliżoną ofertę finansową. Ponadto 31-latek doskonale odnalazłby się w Krakowie, gdyż przez 1,5 roku był piłkarzem tamtejszej Wisły i zdołał dobrze poznać miasto. Co więcej, wpływ na wybór Hiszpana może mieć także to, czy Jagiellonia pozostanie w PKO Ekstraklasie na kolejny sezon.

Jeśli działaczom Wieczystej Kraków udałoby się przekonać Jesusa Imaza do gry w żółto-czarnych barwach, bez wątpienia byłby to kolejny hit transferowy.

