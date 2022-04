Artur Boruc na wylocie z Legii Warszawa. Kwestia pożegnania go budzi spore kontrowersje

Wszystko wskazuje na to, że dni legendy Legii Warszawa Artura Boruca są już policzone. Były bramkarz reprezentacji Polski z dużą dozą prawdopodobieństwa odejdzie ze stołecznego klubu. 42-latek bowiem od dwóch miesięcy nie wystąpił w oficjalnym spotkaniu. Co więcej, przestał być nawet uwzględniany przez trenera Aleksandara Vukovicia w kadrze meczowej. Media donoszą o konflikcie golkipera z serbskim szkoleniowcem. Zarzewiem tej sytuacji miało być zdarzenie z ligowego starcia z Wartą Poznań.

PKO Ekstraklasa. Pożegnanie legendy coraz dalej

Artur Boruc uderzył wówczas jednego z piłkarzy drużyny przeciwnej, za co obejrzał czerwoną kartkę. Tym samym osłabił zespół, który ostatecznie przegrał 0:1. Sytuacja Legii Warszawa nie wyglądała wtedy zbyt dobrze. Od tamtej pory jednak klub ze stolicy Polski zaczął seryjnie zdobywać punkty, dzięki czemu dziś ma jeszcze szanse na zakwalifikowanie się do europejskich pucharów.

42-letni zawodnik podczas ostatniego ligowego spotkania, w którym to Wojskowi mierzyli się na wyjeździe z Lechem Poznań, zasiadł na trybunie wśród kibiców gości. To tylko potwierdza, że relacje bramkarza z klubem są bardzo kiepskie. Według medialnych doniesień były reprezentant Polski miał pożegnać się z fanami warszawskiej drużyny, rozgrywając w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy mecz z Cracovią.

Aleksandar Vukovic nie postawi na Artura Boruca?

Jakub Majewski z portalu Legionisci.com zdradził jednak w programie „Warszawa vs Poznań” na kanale „Meczyki”, że wcale nie jest to takie pewne i legenda Legii Warszawa może nie mieć już okazji do rozegrania pożegnalnego spotkania. – Miał zagrać z Cracovią, ale ja sądzę, że jeśli Legia będzie się jeszcze biła o europejskie puchary, to niekoniecznie może on zagrać w tym meczu. Jeśli się okaże, że jest szansa, aby drużyna zajęła to czwarte miejsce, to Vuković nie zaryzykuje i nie wystawi Boruca, który nie grał przez trzy miesiące – powiedział.

W tym sezonie Artur Boruc wystąpił w 22. spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Sześciokrotnie zachowywał czyste konto i 20 razy musiał wyjmować piłkę z siatki.

