To on zastąpi Kostę Runjaicia w Pogoni Szczecin? Media: Jest nowy kandydat na trenera Portowców

Kosta Runjaić podczas zorganizowanej 24 marca konferencji prasowej poinformował, że po zakończeniu sezonu odejdzie z Pogoni Szczecin. – To moja definitywna, osobista decyzja. Jest ona niezależna od warunków pracy, organizacji czy finansów. Po ostatnim sezonie, po zdobyciu brązowego medalu, miałem przemyślenia, co do następnego kroku. Ostatecznie jest się w tym biznesie częścią łańcucha. Wtedy już zastanawiałem się, jak ma to się potoczyć i w jakim kierunku – podkreślił trener.

Ekstraklasa. Kto nowym trenerem Pogoni Szczecin?

Po ogłoszeniu tej decyzji ruszyły spekulacje na temat potencjalnego następcy szkoleniowca, który doprowadził Portowców do poziomu pozwalającego walczyć o mistrzostwo Polski. Portal weszlo.com podawał, że Niemca może zastąpić Maciej Stolarczyk, który jest doskonale znany w Szczecinie. Selekcjoner reprezentacji Polski U-21 był członkiem sztabów Piotra Mandrysza, Jana Kociana czy Dariusza Wdowczyka, a w latach 2015-2018 pracował jako dyrektor sportowy.

Ukraińskie media cytowane przez Sport.pl przekazały z kolei, że jednym z kandydatów do objęcia posady trenera Pogoni jest Wiktor Skrypnyk. Były trener Werderu Brema oraz Rifa FC obecnie prowadzi Zorię Ługańsk i jak zauważył Mateusz Janiak z „Przeglądu Sportowego”, w swoim CV ma już kilka osiągnięć.

Wiktor Skrypnyk przejął Werder na ostatnim miejscu, a dopiero w ostatniej kolejce przegrał el. LE. Nazywano to cudem. Rigę przejął z minus sześcioma punktami do lidera, a zdobył mistrzostwo. Z Zorią dwa 3. miejsca i faza grupowa LE. Na starcie lepszy dorobek niż miał Runjaić. Mocna kandydatura – ocenił dziennikarz.

