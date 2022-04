Vuković kontra Runjaić. Obecny trener Legii zagra przeciwko swojemu następcy

Dla Kosty Runjaicia sytuacja będzie nieco schizofreniczna. Jego Pogoń nadal walczy o mistrzostwo Polski, ale już w drugiej połowie marca Runjaić zapowiedział, że w Szczecinie nie zostanie. Nawet jeśli „Portowcy” wygrają Ekstraklasę i będą mieli szansę powalczyć o awans do Ligii Mistrzów. Niemca skusiła perspektywa nowego wyzwania – praca w Legii Warszawa.

To wysoki koń, z którego łatwo spać, ale też klub, w którym praca jest marzeniem większość pracujących w Polsce szkoleniowców. W Warszawie są nie tylko pieniądze, jest także prestiż i są wielkie perspektywy. I wcale nie szkodzi, że w następnym sezonie Legia nie zagra w europejskich pucharach. Dla Runjaicia to nawet lepiej. Bo nie będzie musiał już na początku lata przechodzić – tak bolesnej dla wielu trenerów z Łazienkowskiej – weryfikacji na arenie międzynarodowej. Będzie miał czas powoli i rozsądnie budować drużynę.

Dla Runjaicia mecz z Legią będzie okazją do monitoringu

W najbliższą niedzielę Runjaić będzie patrzył nie tylko na swoją drużynę, ale także na Legię. To będzie dla niego jedyna taka okazja, by przyjrzeć się na żywo i z bliska tym, z którymi będzie pracował już w nowym sezonie. W Warszawie czeka Niemca wyzwanie życia. Dostanie dobry zespół, ale… po przejściach. Po wielkim kryzysie, z którego wyciągnął go Aleksandar Vuković. Ale z kolei Serb nie miał takiego poważania w oczach dyrektora sportowego Legii Jacka Zielińskiego jak Runjaić.