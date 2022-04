Sensacyjny kandydat na trenera Pogoni Szczecin. To szkoleniowiec znany fanom Bundesligi

Kosta Runjaić pod koniec marca ogłosił, że po sezonie odejdzie z Pogoni Szczecin. Wiele wskazuje na to, że niemiecki szkoleniowiec pozostanie w Polsce i obejmie posadę trenera Legii Warszawa. I chociaż do zakończenia rozgrywek Ekstraklasy pozostało jeszcze kilka kolejek, to w mediach przewija się coraz więcej nazwisk potencjalnych następców Runjaicia. Jedno z nich powinno zwrócić uwagę fanów Bundesligi.

Ekstraklasa. Christoph Dabrowski w Pogoni Szczecin?

Portal Weszlo.com donosi, że stery Pogoni może objąć Christoph Dabrowski, czyli obecny trener Hannover 96. Zespół obecnie walczy o utrzymanie w 2. Bundeslidze, a zachodnie media spekulują, że po sezonie drużynę może objąć Stefan Leitl. Pochodzący z Polski Dabrowski miałby wówczas podpisać kontrakt z Portowcami i wykorzystać doświadczenie zdobyte na niemieckich boiskach.

Dabrowski, który występował na pozycji pomocnika, grał w takich klubach jak Werder Brema, Arminia Bielefeld, VfL Bochum i Hannover 96. W sumie rozegrał ponad 200 spotkań w Bundeslidze, a po zakończeniu kariery rozpoczął pracę w ostatnim z wymienionych klubów. Trenerskie szlify zbierał najpierw w kadrach juniorskich i rezerwach, a w grudniu 2021 roku objął posadę szkoleniowca pierwszej drużyny.

Władze Pogoni nie komentują pogłosek na temat Dabrowskiego. Nie chcą także zabierać głosu w sprawie plotek łączących innych trenerów z Portowcami. – Jako klub nie będzie komentować sprawy wyboru trenera w mediach – przekazali przedstawiciele drużyny w rozmowie z Weszlo.com.

Przypomnijmy, wcześniej w gronie potencjalnych następców Runjaicia wymieniano m.in. Macieja Stolarczyka, Wiktora Skripnika oraz Aleksieja Szpilewskiego. Dużo mówi się także o Nestorze El Maestro, który swój trenerski warsztat, podobnie jak Dabrowski, szlifował w Niemczech.

