Szykuje się hitowe spotkanie. Polski klub może zagrać z Bayernem Monachium

Górnik Zabrze na początku sezonu 2021/22 przeprowadził najprawdopodobniej najgłośniejszy transfer w historii polskich boisk. Do Górników przyszedł nie kto inny, jak sam mistrz świata z 2014 roku Łukasz Podolski, który przez całą swoją karierę reprezentował barwy Niemiec. Polska ekipa zyskała na kontrakcie bardzo dużo od strony wizerunkowej i boiskowej, ale zaraz może się okazać, że to nie jedyne profity.

Górnik zagra z Bayernem Monachium? Coś jest na rzeczy

Jak podaje katowicki „Sport” już niedługo możemy być świadkami pojedynku Górnika Zabrze z Bayernem Roberta Lewandowskiego. „Teraz słychać coś o tym, że zabrzanie w przyszłym roku mieliby zagrać u siebie z wielkim Bayernem. Nie jest to potwierdzone, ale coś jest na rzeczy. Rozmowy trwają” – można przeczytać na łamach czasopisma. Dużą rolę w tej kwestii ma odgrywać właśnie Łukasz Podolski, który swego czasu był zawodnikiem Bawarczyków. w latach 2006-2009 Niemiec zdobył dla tego klubu 26 goli i zaliczył 20 asyst, wszystko to w 106 spotkaniach. Wraz z drużyną zdobył mistrzostwo Niemiec, puchar tego kraju i Puchar Ligi Niemieckiej.

Lukas Podolski ma podpisaną z Górnikiem Zabrze umowę do końca czerwca 2022 roku. Zawodnik przyszedł do klubu po wielu latach obiecywań i zapowiedzi, ale kontrakt był podpisany tylko na rok i nadal nie wiadomo, czy Niemiec zdecyduje się na jego przedłużenie. Gdy zawodnik wrócił do formy, wydanie pomógł swojej drużynie, strzelając siedem bramek i zaliczając trzy asysty.

