Pogoń Szczecin wybrała nowego trenera. Jest oficjalne potwierdzenie!

Już kilka tygodni temu na oficjalnej konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że Kosta Runjaic nie będzie pracował w Pogoni Szczecin w przyszłym sezonie. Niemiec pożegna się z zespołem po ponad czterech latach pracy w nim. Giełda nazwisk wymienianych w kontekście zastąpienia go była spora, ale ostatecznie Portowcy i tak zaskoczyli finalnym wyborem.

Pogoń Szczecin znalazła nowego trenera

Wcześniej działacze klubu z województwa zachodniopomorskiego też spoglądali w tym kierunku. Spekulowano o chęci ściągnięcia do ekipy Portowców Bartosza Grzelaka, jednak ten niedawno przedłużył umowę z AIK Solną. Oprócz tego wspominano również o Macieju Stolarczyku (obecnie reprezentacja Polski U-21), Wiktorze Skrypnyku (dawniej Zoria Ługańsk) czy Nestorze El Maestro (ostatnio Goeztepe).

Tych trenerów można było jednak wykluczyć, o czym wspomniał Dariusz Adamczuk, szef pionu sportowego Pogoni. – Znalazłem nowego trenera. Nie wiem jednak, kiedy podamy jego nazwisko. Na razie nie chcę nic więcej zdradzać. Powiem, że jest to zagraniczny trener, ale nie El Maestro ani Skrypnyk – przyznał działacz w programie „Misja Futbol”.

Kim jest Jens Gustafsson, nowy szkoleniowiec Pogoni Szczecin?

Kilka godzin później okazało się, że w Pogoni będzie pracował Jens Gustafsson. Dotychczas prowadził on reprezentację Szwecji do lat 21, skąd został wykupiony przez Portowców. Kwota nie jest znana. Wcześniej Gustafsson pracował między innymi w Norrkoeping, gdzie radził sobie na tyle dobrze, by później trafić do Hajduka Split. Chorwacki zespół zostawiał na czwartym miejscu w tabeli po 14. kolejkach. Z klubem ze Szczecina podpisał umowę na trzy lata z opcją przedłużenia o jeszcze jeden sezon.

