Potężne osłabienie Legii Warszawa. Największa gwiazda może odejść z klubu

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że Portugalczyk Josue jest w tym słabym sezonie dla Legii Warszawa najjaśniejszym punktem w zespole ze stolicy. Ofensywny pomocnik stał się liderem, dzięki któremu Wojskowi wrócili na odpowiednie tory. Dlatego też został nominowany m.in. do nagrody piłkarza sezonu PKO Ekstraklasy. 31-latek trafił do Polski rok temu. Teraz, po zaledwie 12 miesiącach może pożegnać się z drużyną z Łazienkowskiej.

Josue może wrócić do byłego klubu

Według dziennikarzy portalu Sport.pl Josue zostanie prawdopodobnie sprzedany podczas najbliższego okna transferowego. Portugalczyk może wrócić do klubu, z którego przychodził do Legii Warszawa, a więc izraelskiego Hapoelu Beer Szewa. Gdy 31-latek przenosił się do stolicy Polski, media informowały wówczas, że rozstał się on z drużyną w nie najlepszej atmosferze. Mimo to może ponownie zostać piłkarzem zespołu z Izraela.

„Legia Warszawa po sezonie może stracić swoją największą gwiazdę. Według naszych informacji Josue nosi się z zamiarem odejścia” – możemy przeczytać w artykule na stronie sport.pl. Zdaniem dziennikarzy ofensywnego pomocnika bardzo ceni szkoleniowiec Hapoelu Beer Szewa Elyaniv Barda, który chętnie ściągnąłby Portugalczyka do swego zespołu. Podobno pytał o 31-latka już w trakcie zimowego okna transferowego, jednak wtedy włodarze Wojskowych nie mieli zamiaru pozbywać się swojej gwiazdy.

Ponadto 31-latek chciałby ponownie występować w jednej drużynie z Andre Martinsem. Były piłkarz Legii Warszawa odegrał podobno dużą rolę w ściągnięciu Josue do Polski. Co więcej, Portugalczyk dobrze dogaduje się z Aleksandarem Vukoviciem, który po zakończeniu sezonu przestanie pełnić funkcję trenera stołecznego klubu. Odejście Serba może mieć też wpływ na przyszłość ofensywnego pomocnika.

Umowa Josue z mistrzami Polski obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Dlatego to może być ostatnia okazja do zarobienia pieniędzy na sprzedaży portugalskiego zawodnika. W tym sezonie wystąpił w 42. spotkaniach i zdobył w nich trzy bramki oraz zaliczył 16 asyst.

