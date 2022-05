Legenda polskiej piłki zakończy karierę. Pożegna się w wyjątkowych okolicznościach

Łukasz Trałka już jakiś czas temu zapowiadał, że jego kariera zmierza do końca. Już kiedy dołączał do pierwszoligowej Warty Poznań, wydawało się, iż za moment zawiesi buty na kołku. Później jednak Zieloni niespodziewanie awansowali do Ekstraklasy i z tego względu defensywny pomocnik postanowił nie rezygnować z profesjonalnej gry w piłkę nożną.

Łukasz Trałka zakończy karierę. Pożegna się w derbach Poznania

Metryki jednak oszukać się nie da. Kapitan Warty aktualnie ma już 37 lat i uznał, że po wywalczeniu utrzymania na najwyższym poziomie rozgrywkowym nadszedł czas, by zrezygnować z dalszej gry. Tak przynajmniej twierdzi Maciej Łuczak, dziennikarz portalu meczyki.pl, który na ten temat wypowiedział się w jednym z programów na kanale youtube’owym tego serwisu.

– Łukasz Trałka zakończy karierę. Derby Poznania będą ostatnim meczem dla niego, w którym pożegna się z kibicami – powiedział dziennikarz. – Pomocnik zostanie pożegnany w oryginalny sposób i tu stawiam kropkę. Ten mecz trzeba będzie po prostu uważnie oglądać – dodał redaktor.

Mecz Warta Poznań – Lech Poznań wyjątkowe dla Łukasza Trałki

Wspomniane spotkanie z Lechem Poznań odbędzie się już w nadchodzącej, przedostatniej kolejce sezonu 2021/22 w Ekstraklasie. Zaplanowano je na sobotę 14 maja, na godzinę 15:00. Pojedynek z Kolejorzem nieprzypadkowo wybrano na mecz pożegnalny dla Trałki. To właśnie w drużynie z Bułgarskiej spędził on większość swej kariery – rozegrał w nim aż 274 mecze. W Warcie z kolei 93, licząc również ten nadchodzący.

