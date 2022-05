Legendarny piłkarz Lecha Poznań ocenił Lukasa Podolskiego. Ciężko się nie zgodzić

Lukas Podolski przez wiele lat obiecywał, że pod koniec kariery przyjdzie zagrać dla Górnika Zabrze. Po wielu latach krążenia po Europie Niemiec w końcu dotrzymał danego słowa i latem 2021 roku pojawił się w Polsce. Tam na początku szukał formy i rytmu meczowego, ale gdy na dobre się rozpędził, potrafił w Górniku zrobić różnicę. Pozytywny wpływ napastnika na grę zabrzan zauważył Mirosław Okoński, były piłkarz Lecha Poznań i wielu europejskich klubów.

Okoński: Okazał się wielkim wzmocnieniem dla Górnika

Mirosław Okoński nie może się nachwalić, jakim dobrym piłkarzem na tle całego Górnika jest Lukas Podolski. – Może nie strzela bardzo dużo goli w naszej lidze, ale jeśli już to robi, to zdobywa przepiękne bramki. To, jak składa się do uderzeń, jest wręcz perfekcyjne. Do tego często potrafi jednym podaniem otworzyć partnerom drogę do bramki. Wszystkie strzały są czysto oddawane, każdy szczegół w jego grze ma znaczenie – ocenił były gracz Lecha Poznań w rozmowie z TVP Sport.

Okoński nie ukrywa, że Podolski jest dla Górnika dużą pomocą. – Okazał się wielkim wzmocnieniem dla Górnika, choć początek nie był obiecujący. Podolski musiał po prostu dojść do optymalnej formy i efekty widzimy. Jest nieoceniony dla zabrzan i jeśli odejdzie, będzie im go bardzo brakowało – powiedział były reprezentant Polski. Przypomnijmy, że nadal nie wiadomo, czy Podolski zdecyduje się na przedłużenie swojego rocznego kontraktu z Górnikiem.

Okoński przyznał, że gdyby miał taką możliwość, ściągnąłby Podolskiego do Lecha Poznań. – Taki piłkarz w Lechu to byłoby coś. Przyjście mistrza świata do polskiej ligi nie jest czymś prostym dla zawodnika takiego kalibru. Wielki piłkarz z wielką osobowością i odwagą – ocenił były piłkarz Kolejorza.

