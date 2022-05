Legia Warszawa zagra z Jagiellonią Białystok. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Piłkarze Legii cieszą się na pewno, że sezon powoli się już kończy. Po zimie spędzonej w strefie spadkowej i ogólnie bardzo nieudanym sezonie aktualnemu jeszcze przez chwilę mistrzowi Polski na pewno przyda się przerwa i przede wszystkim wyzerowanie tabeli Ekstraklasy, w której Legioniści nie zwykli zajmować miejsc w połowie stawki.

Legia czeka na nowego trenera

Wiadomo już, że od nowego sezonu w Legii Warszawa trenerem nie będzie Aleksandar Vuković. – Jestem zadowolony z wykonanej pracy. Mam prawa do subiektywnej oceny. Wiem, przez co przechodziłem, w jakim momencie tu trafiłem, co zastałem i jak trudny był to czas. Podjąłem duże ryzyko, mogłem wiele stracić i jak widać niewiele zyskać. Zyskuję przynajmniej satysfakcję, że na tle tego co było, spokojne utrzymanie się w lidze jest wynikiem pozytywnym – powiedział obecny szkoleniowiec Legionistów na konferencji prasowej poprzedzającej mecz z Jagiellonią.

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz między Jagiellonią Białystok i Legią Warszawa rozpocznie się w piątek 13 maja o godzinie 20:30. Spotkanie będzie można oglądać na CANAL+ Sport 3 i na CANAL+ Sport. Sędzią potyczki na Stadionie Miejskim w Białymstoku będzie arbiter Szymon Marciniak.

Czytaj też:

Sensacyjne doniesienia. Legia Warszawa chce pozyskać gwiazdę Lecha Poznań