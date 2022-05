Zbigniew Boniek wskazał, czego zabrakło Wiśle Kraków. Mocne słowa wiceprezydenta UEFA

Wisła Kraków nie zdołała osiągnąć zamierzonego celu. Podczas decydującego spotkania z Radomiakiem Radom Biała Gwiazda prowadziła już 2:0, ale każdy kto interesuje się piłką wie, że 2:0 to niebezpieczny wynik. Ostatecznie podopieczni Jerzego Brzęczka przegrali to spotkanie wyjazdowe 2:4 i pożegnali się z nadziejami na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju.

– Ja też nie chcę być posądzany, że chcę rozliczać trenera, który wygrał grupę eliminacyjną do mistrzostw Europy. Niech to robią inni. Natomiast coś tam było nie tak, bo to nie jest drużyna, która nie miała piłkarzy, żeby się utrzymać w lidze – powiedział Boniek w programie „Prawda Futbolu”. Przypomnijmy, Brzęczek przyszedł do Wisły w trakcie sezonu, by uratować ją przed spadkiem.

Zbigniew Boniek: Kompletnie zabrakło duszy

Zbigniew Boniek stwierdził, że jedyną osobą, która płakała na ławce rezerwowych był Kazimierz Kmiecik. – Reszta pewnie sobie już planowała wczasy. Szkoda – ocenił ostro Boniek. Wiceprezydent UEFA wskazał rzecz, która według niego głównie przyczyniła się do spadku Białej Gwiazdy. – Natomiast wydaje mi się, że kompletnie zabrakło duszy. Drużyna musi mieć zawodników, liderów, którzy będą kręgosłupem. Musi mieć jakąś tożsamość. A jak patrzyłem na Wisłę, to trochę widziałem charyzmy w Sadloku, ale po drodze mi zaginął. Reszta to zlepek piłkarzy z różnych krajów, którzy grają dla siebie – powiedział były prezes PZPN.

Wisła nie wygrała żadnego z 17 spotkań, w których jako pierwsza straciła bramkę. Zbigniew Boniek był tą sprawą wyraźnie wstrząśnięty. – To jest niesamowite. Ja tego aż tak głęboko nie analizowałem. To jest odpowiedź, dlaczego Wisła spadła z Ekstraklasy. Cała reszta, to dodatek. To jest rzecz niebywała. Słyszę o tym chyba pierwszy raz w życiu. Wydaje mi się, że nie znajdziesz żadnej takiej drużyny w polskiej lidze – dodał jeszcze Boniek.

Czytaj też:

Jerzy Dudek zaskoczył ws. Roberta Lewandowskiego. W tym klubie widziałby polskiego napastnika