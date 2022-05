Czołowy piłkarz Lecha Poznań może odejść z klubu. Kolejorz zarobi spore pieniądze

Na kolejkę przed końcem obecnego sezonu PKO Ekstraklasy Lech Poznań został mistrzem Polski. Zespół prowadzony przez Macieja Skorżę będzie więc reprezentować nasz kraj w walce o Ligę Mistrzów. Zapewne działacze Kolejorza planują już kolejne wzmocnienia. Będą musieli znaleźć godne następstwo dla Lubomira Satki. Słowacki obrońca otrzymał bowiem zgodę na transfer, o czym poinformował Sebastian Staszewski.

Lech Poznań zarobi ogromne pieniądze na sprzedaży Lubomira Satki

26-latek jest jedną z ważniejszych postaci poznańskiej drużyny. Słowak wydatnie przyczynił się do sukcesu Lecha Poznań. Dotychczas w tym sezonie rozegrał łącznie 27 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Jeśli już grał, to rozpoczynał spotkania w wyjściowym składzie. Umowa Lubomira Satki wygasa wraz z końcem czerwca 2023 roku, jednak klub nie będzie utrudniał obrońcy przenosin do innego zespołu. Według dziennikarza portalu Interia.pl działacze Kolejorza wycenili go na dwa miliony euro. Mimo to Sebastian Staszewski uważa, że w ostatecznym rozrachunku słowacki stoper zostanie sprzedany za około 1,5 miliona euro.

Jak informują media, mistrzowie Polski rozpoczęli już pracę nad kolejnymi transferami zawodników, którzy mogliby wzmocnić drużynę Macieja Skorży. Na liście najpilniejszych wzmocnień znalazły się takie pozycje, jak bramkarz, napastnik, środkowy pomocnik oraz środkowy obrońca. Ponadto Lech Poznań może przedłużyć wygasający wkrótce kontrakt z Pedro Tibą. Portugalczyk był ostatnio łączony z Legią Warszawa.

Czytaj też:

Legendarny trener Wisły wskazał przyczyny niepowodzenia. Zaapelował też do Jerzego Brzęczka