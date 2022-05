Lech Poznań rozstaje się z dwoma piłkarzami. Jednym interesuje się Legia Warszawa

Lech Poznań ma w tym roku powód do radości, bowiem na jedną kolejkę przed końcem sezonu wiadomo, że klub ten po raz ósmy w historii został mistrzem Polski. W drużynie trzeba jednak patrzeć do przodu, więc parę dni po świętowaniu zwycięstwa pion sportowy rozpoczął podejmowanie decyzji. Pierwsza z nich tyczy się dwóch piłkarzy, którym kontrakty kończą się wraz z upływem czerwca. Jednym z nich mocno interesuje się Legia Warszawa.

Tiba i van der Hart odchodzą z Lecha Poznań

Klub w oficjalnym komunikacie poinformował, że pion sportowy zdecydował o nieprzedłużaniu wygasających 30 czerwca kontraktów Pedro Tiby i Mickeya van der Harta. Sprawę przedstawili piłkarzom dyrektor sportowy Tomasz Rząsa i trener Maciej Skorża. – Obu przedstawiliśmy naszą decyzję, że ich kontrakty nie zostaną przedłużone. Pedro to świetny piłkarz, który grał u nas przez cztery lata, był jednym z liderów zespołu, który awansował w 2020 roku do fazy grupowej Ligi Europy. Teraz też, kiedy tylko była potrzeba, w najlepszy możliwy sposób pomagał drużynie, dodawał jej ogromne doświadczenie w ważnych momentach i dołożył istotną cegiełkę do mistrzostwa kraju – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Rząsa.

Dyrektor sportowy również w samych superlatywach wypowiadał się na temat bramkarza van der Harta. – Mickey był u nas trzy lata, w kończącym się sezonie w lidze zagrał 15 razy, w połowie z tych spotkań zachował czyste konto i przyczynił się do sukcesu drużyny, ale teraz nasze drogi się rozchodzą. Także chcemy mu podziękować za postawę i serce, jakie wkładał w grę w Poznaniu – mówił Rząsa. Według dziennikarzy Weszło.com szansę na pozyskanie Pedro Tiby chciałaby wykorzystać Legia Warszawa, ponieważ byłby to darmowy i wartościowy transfer.

Piłkarze dziękują Lechowi i kibicom

Do głosu na oficjalnej stronie klubu dopuszczeni zostali również sami zainteresowani. – Bardzo dziękuję za ten czas spędzony w Lechu, cieszy mnie ogromnie, że na koniec tej przygody w Poznaniu wywalczyłem z zespołem mistrzostwo Polski, to była wielka sprawa być częścią drużyny, która okazała się najlepsza w Polsce – powiedział Tiba. – Chciałbym podziękować za zaufanie i wsparcie ze strony klubu oraz fanów, Poznań na zawsze pozostanie w moim sercu i nigdy nie zapomnę tych ostatnich trzech lat – mówił z kolei van der Hart.

