Czterech kandydatów na nowego trenera Śląska Wrocław. „Z nim już są toczone rozmowy”

Już niebawem powinno dojść do kolejnej zmiany trenera w Śląsku Wrocław. Piotr Tworek co prawda wykonał postawiony przed nim cel, jakim było utrzymanie WKS-u w Ekstraklasie, aczkolwiek władze klubu są rozczarowane kierunkiem rozwoju drużyny, a w zasadzie jego brakiem. Wojskowi uratowali swój byt dopiero w przedostatniej kolejce sezonu 2021/22 i to dzięki potknięciom rywali.

Śląsk Wrocław szuka zastępcy dla Piotra Tworka

Będzie to zatem już trzecia zmiana szkoleniowca w nieco ponad rok. W marcu 2021 roku zwolniony został Vitezslav Lavicka, a niespełna dwanaście miesięcy później ze stanowiskiem pożegnał się Jacek Magiera, właśnie na rzecz Piotra Tworka. Były szkoleniowiec Warty nie przekonał jednak swoich obecnych przełożonych.

Kto zatem mógłby go zastąpić? Przedstawiciele Śląska mocno sondują rynek trenerski, w poszukiwaniu najlepszego kandydata. Cztery nazwiska szkoleniowców, którymi WKS interesuje się najbardziej, padły w programie „Okno transferowe” z usta Tomasza Włodarczyka oraz Samuela Szczygielskiego.

Czterech kandydatów na trenera Śląska Wrocław

– Śląsk pożegna się z Piotrem Tworkiem. Może wziąć na ławkę trenerską Adama Majewskiego ze Stali Mielec, z nim toczone są rozmowy. Słyszy się też o Marcinie Broszu – twierdzi drugi z wymienionych dziennikarzy portalu meczyki.pl. Według Włodarczyka do zespołu z Wrocławia przymierzany jest też Luka Elsner, który dawniej prowadził między innymi Standard Liege.

Ostatni z kandydatów to z kolei ktoś, kto obecnie pracuje w Fortuna 1. lidze, czyli Ivan Djurdjević z Chrobrego Głogów.

