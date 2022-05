Odważna deklaracja nowego trenera Pogoni Szczecin. Zdradził swój cel

Pogoń Szczecin jeszcze parę spotkań przed końcem sezonu miała realne szanse na pierwszy w historii triumf w Ekstraklasie. Niestety sprawy nie poszły po ich myśli i Portowcy zakończą zmagania maksymalnie na 2. miejscu. Co więcej, z klubu odchodzi Kosta Runjaić, czyli architekt klubu, który pomógł na przestrzeni lat w odbudowaniu formy drużyny. Wiadomo już, że na jego miejsce przyjdzie Jens Gustafsson, który podczas pierwszego spotkania z polskimi mediami podzielił się ze światem swoimi ambitnymi planami.

Jens Gustafsson chce przejść do historii. Ambitne plany Szweda

Jens Gustafsson odbył już pierwsze spotkanie z polskimi mediami. Najpierw głos na konferencji prasowej zabrał prezes zarządu Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek. – Chciałbym przedstawić nowego trenera Pogoni Szczecin, Jensa Gustafssona. Mamy nadzieję, że trener będzie z nami przez następnych kilka lat, że będzie w klubie bił rekordy. Nie tylko pod względem spędzonego czasu, ale także wyników – powiedział prezes.

Później do głosu doszedł sam zainteresowany, który złożył odważną deklarację. – Przyszedłem tu, aby dać temu klubowi pierwsze mistrzostwo. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że klub kończył ostatnie sezony będąc na podium. To najlepszy punkt startowy i celem jest zdobycie mistrzostwa z Pogonią – powiedział Szwed.

Gustafsson skomentował również swoją decyzję o dołączeniu do Pogoni Szczecin. – Decyzja o związaniu się kontraktem z Pogonią Szczecin była bardzo łatwa. Po spotkaniu z Panem prezesem i Panem dyrektorem dowiedziałem się, jakie wartości są dla nich istotne i bardzo mi to przypasowało – mówił jeszcze Szwed.

Czytaj też:

Robert Lewandowski odbył ciekawą rozmowę. Transfer coraz bliżej?