Ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy. O co jeszcze walczą polskie kluby?

Przed ostatnią kolejką PKO BP Ekstraklasy wiadomo już całkiem sporo. Jasne jest na przykład, że z najlepszą polską ligą żegna się po 26 latach zażyłej relacji Wisła Kraków. Razem z nią spadają Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Górnik Łęczna. Jasne jest również to, że Lech Poznań po raz ósmy w historii klubu został mistrzem kraju. O drugie miejsce będą zatem bić się Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa. Dla jednej i drugiej drużyny srebrny medal Ekstraklasy to najlepsze ligowe osiągnięcie w historii, więc powtórzenie tego będzie zapewne liczone jako sukces.

Dla Pogoni jest to również czas pożegnania z Kostą Runjaiciem, który po czterech latach odchodzi ze Szczecina. – Pozostawiam klub, który z mojego punktu widzenia jest bardzo stabilny, niezmiernie urósł. Kilka lat temu udzieliłem takiego wywiadu, w którym powiedziałem, że gdy już zrobimy wszystko, co zamierzamy, to Pogoń będzie znanym klubem na piłkarskiej mapie. Myślę, że doszliśmy do takiego punktu – powiedział szkoleniowiec na przedmeczowej konferencji prasowej.

Co ciekawe, Legia Warszawa już na pewno nie skończy zmagań w górnej części tabeli, a nad nią znajdą się takie drużyny, jak Radomiak Radom, Cracovia, Wisła Płock i Piast Gliwice.

Terminarz 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Wszystkie mecze 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostaną rozegrane w sobotę 21 maja o godzinie 17:30.

Górnik Łęczna – Jagiellonia Białystok

Lech Poznań – Zagłębie Lubin

Legia Warszawa – Cracovia

Piast Gliwice – Radomiak Radom

Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze

Wisła Kraków – Warta Poznań

Wisła Płock – Stal Mielec

