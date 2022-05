Kamil Grosicki wyjaśnił kwestię swojej przyszłości. „Jestem już po rozmowach”

Kiedy przed sezonem Kamil Grosicki po wielu latach wracał do Pogoni Szczecin, wszyscy zgodnie okrzyknęli ten transfer hitowym. I choć ostatecznie reprezentant Polski nie poprowadził Portowców do żadnego triumfu w sezonie 2021/22, bez wątpienia był wyróżniającą się postacią drużyny Kosty Runjaica. W 26 meczach zdobył dziewięć bramek i dołożył do nich sześć asyst, choć rozkręcił się dopiero po kilku spotkaniach.

Kamil Grosicki miał oferty z Francji i MLS

Nic dziwnego, że wszyscy w Pogoni – od działaczy, po kibiców – chcieliby, aby skrzydłowy kontynuował swoją przygodę z tym klubem i związał się z nim na dłużej. Nie zawsze było to jednak oczywiste, że tak się stanie. Ostatniej zimy sam zawodnik odrzucił propozycję przenosin do Francji, choć otwarcie przyznał, iż mocno się nad nią zastanawiał. Teraz z kolei w swoich szeregach „Grosika” widziałoby kilka drużyn z MLS.

Kamil Grosicki zadeklarował chęć zostania w Pogoni Szczecin na wiele lat

Jaka będzie zatem przyszłość gracza Portowców? Wiele na ten temat zdradził sam zainteresowany. – Jestem po pierwszych rozmowach z dyrektorem Adamczukiem i chcę się tu zadomowić, czuję się fantastycznie mam tu rodzinę, to jest moje miasto. W dodatku nie wykonałem tu swojej roboty, przychodziłem do klubu z chęcią bycia mistrzem. Mam tu coś jeszcze do zrobienia – przyznał w rozmowie z portalem sport.pl.

– Ma kontrakt na rok. Jestem już po rozmowach z prezesem i chcę zostać w Pogoni nawet na ładnych parę lat – zadeklarował Grosicki. Obecna umowa piłkarza wiąże go z klubem do czerwca 2023, a do tego sami Portowcy mają możliwość przedłużenia jej o kolejny rok.

