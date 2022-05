Błaszczykowski skrytykowany przez kolegę z boiska. Były reprezentant Polski nie krył zażenowania

Już przed ostatnią rundą meczów w Ekstraklasie było wiadomo, że z najwyższą klasą rozgrywkową pożegna się Wisła Kraków. Biała Gwiazda na pożegnanie z ligą przegrała z Wartą Poznań, a jeszcze przed rozpoczęciem spotkania do kibiców wyszedł Jakub Błaszczykowski. Piłkarz i członek Rady Nadzorczej Wisły, który przez kilka poprzednich dni dyplomatycznie milczał, postanowił przeprosić fanów za to, co stało się z ich ukochanym klubem.

Zdaję sobie z tego sprawę, że konsekwencje przyjdzie mi za to wszystko ponieść i pewnie tak będzie. Chciałem w moim imieniu bardzo serdecznie przeprosić za to wszystko, przez co musicie przechodzić. Jest mi z tym cholernie ciężko, ale zrobię wszystko, wiem, że to nie brzmi dobrze teraz, żeby Wisła wróciła tam, gdzie jest jej miejsce. Zdaję sobie sprawę z tego, że zaje***** – powiedział.

Kamil Kosowski skrytykował Jakuba Błaszczykowskiego

Słowa Błaszczykowskiego nie spodobały się Kamilowi Kosowskiemu, który zna pomocnika z czasów występów w Wiśle Kraków oraz w reprezentacji Polski. Według byłego piłkarza Błaszczykowski „próbował podnieść kibiców na duchu i chciał wzmocnić swój przekaz wulgaryzmami”. „Moim zdaniem tylko go osłabił i osobiście jestem tym zażenowany. Być może to trafi do 20-latków, ale do dojrzałych kibiców raczej nie” – napisał w felietonie dla „Przeglądu Sportowego”.

Kosowski podkreślił, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której „właściciel poważnego europejskiego klubu wychodził na murawę i przepraszał za to, że z*****” . „Nie mieści mi się w głowie, jak można mówić takie słowa, gdy na trybunach siedzą dzieci. Kochamy Kubę za to, jak reprezentował Polskę i za to, jak walczył, by Wisła nie upadła. Zarządzanie klubem jemu i jego bratu nie wychodzi jednak najlepiej” – dodał. Według Kosowskiego w następnym sezonie Błaszczykowski powinien skupić się na grze w piłkę, ponieważ to potrafi najlepiej.

