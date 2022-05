Pierwsze wzmocnienie Legii Warszawa. Zakontraktowano obiecującego piłkarza

Legia Warszawa, która ma za sobą bardzo nie udany, jak na swoje standardy, sezon w PKO Ekstraklasie stanęła przed bardzo trudnym wyzwaniem. Jeśli Wojskowi chcą ponownie włączyć się do walki o najwyższe cele w naszej lidze, dyrektor sportowy Jacek Zieliński będzie musiał dokonać kilku wzmocnień. Zadanie jest o tyle wymagające, że budżet transferowy stołecznego klubu jest bardzo ograniczony. Mimo to działacze nie tracąc czasu, wzięli się do pracy i już w maju zakontraktowali nowego piłkarza.

Legia Warszawa podpisała umowę z Blazem Kramerem

Jednym z celów Legii Warszawa przed nadchodzącym sezonem było pozyskanie napastnika. Media donosiły, że na celowniku Wojskowych znalazł się Blaz Kramer. Słoweniec przez trzy lata reprezentował barwy FC Zurich, ale wraz z końcem czerwca tego roku jego umowa z mistrzem Szwajcarii dobiega końca, dlatego też legioniści się nim zainteresowali. Włodarze złożyli ofertę, a w środę, 25 maja oficjalnie ogłoszono podpisanie kontraktu z 25-latkiem.

Umowa Blaza Kramera z Legią Warszawa obowiązywać będzie do końca rozgrywek 2024/2025. – Wiem, w jakiej sytuacji był klub w tym sezonie, ale wiem też, czym w Polsce jest Legia. W mojej opinii to największy z klubów w tym kraju, który przecież regularnie wygrywał trofea. A ja właśnie po to tutaj przyszedłem. Chcę je wygrywać – powiedział zawodnik w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

Blaz Kramer jest podobny do Tomasa Pekharta

Nowy nabytek stołecznego zespołu swoją charakterystyką gry nieco przypomina Tomasa Pekharta, który najprawdopodobniej odejdzie z warszawskiej drużyny i być może trafi do Rakowa Częstochowa. Blaz Kramer jest wysokim napastnikiem, mierzącym 191 cm wzrostu. Jak podkreślił Jacek Zieliński, dysponuje on siłą i całkiem dobrze gra tyłem do bramki. Ponadto jest szybki i dobrze czuje się w kontrataku.

W tym sezonie rozegrał tylko 23 ligowe spotkania, w których zdobył cztery bramki i zaliczył trzy asysty. Jego nieregularna gra wynikała przede wszystkim z problemów zdrowotnych oraz bardzo mocnej rywalizacji w FC Zurich.

