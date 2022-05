Polski klub przejmą biznesmeni z Arabii Saudyjskiej? To nie byłaby ich pierwsza piłkarska inwestycja

Nadchodzące tygodnie i miesiące mogą być bardzo ekscytujące dla wszystkich kibiców Śląska Wrocław. Drużyna ta potrzebuje dużych zmian, by wrócić do ścisłej ligowej czołówki. Zmiany już zachodzą w zespole – zwolniono trenera Piotra Tworka, zapowiadane są duże rotacje kadrowe – ale już niedługo wiele może zmienić się również w gabinetach.

Inwestorzy z Arabii Saudyjskiej chcą kupić Śląsk Wrocław?

Chodzi bowiem o kwestie właścicielskie. Obecnie WKS w pełni należy do miasta Wrocław i choć ten układ daje obu stronom zabezpieczenie, o dalsze funkcjonowanie Śląska nie ma się co martwić, to jednak same możliwości Wojskowych są przez to mocno ograniczone. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że gdyby pojawił się poważny inwestor, co do którego radni mieliby pewność, że przeznaczy na rozwój klubu duże pieniądze, wtedy większościowy pakiet akcji prawdopodobnie zostałby przez niego przejęty.

Teraz taki inwestor rzekomo miał pojawić się na horyzoncie, o czym poinformował Piotr Janas z „Gazety Wrocławskiej”. Według niego sytuacją WKS-u żywo interesują się biznesmeni z Arabii Saudyjskiej.

– Może wysprzęglam się teraz niepotrzebnie, ale obił mi się o uszy temat potencjalnej sprzedaży Śląska inwestorom z Bliskiego Wschodu. Chodzi o fundusz, który kupił Newcastle. Nawet jeśli to prawda, jest wybitnie strzeżona, bo w mieście nikt nic nie wie, albo nie chce powiedzieć – napisał na Twitterze wspomniany dziennikarz. Ponoć nie jest to pierwszy raz, kiedy biznesmeni z Arabii Saudyjskiej interesują się potencjalną inwestycją w polski klub. Wcześniej mieli pytać o Legię Warszawa.

