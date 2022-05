Oto najlepsza jedenastka Ekstraklasy według „Wprost”. W sezonie 2021/22 oni błyszczeli najjaśniej

Nie było łatwo wybrać taki skład, który jednoznacznie można okrzyknąć najlepszą jedenastką minionych rozgrywek Ekstraklasy. Na kilku pozycjach rywalizacja była zacięta, ale w końcu z graczy Lecha Poznań, Rakowa Częstochowa, Pogoni Szczecin oraz Legii Warszawa stworzyliśmy zespół godny wspomnianego miana. Ustawienie? Bardzo ofensywne 3-6-1!

Najlepszy bramkarz Ekstraklasy w sezonie 2021/22

Vladan Kovacević (Raków Częstochowa)

Konkurencja w tym roku była duża, ale ostatecznie stawiamy właśnie na Bośniaka. Kilka punktów Rakowowi wybronił, to pozostaje rzeczą bezdyskusyjną, a do tego był bardzo równy praktycznie przez cały sezon. Statystycznie również wypada znakomicie – 73,5 proc. obronionych strzałów, a do tego 10 czystych kont na 24 występy to wynik, który robi wrażenie.