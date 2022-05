Wiemy, co dalej ze stadionem Lechii Gdańsk. Klub zapłaci wiele milionów złotych

Lechia Gdańsk ponownie odnowiła umowę z Areną Gdańsk Operator. Po raz pierwszy w historii obie strony zdecydowały się podpisać kontrakt dłuższy niż rok. Klub z Trójmiasta będzie zobligowany do zapłacenia łącznie 11 428 749,80 zł brutto za użytkowanie obiektu. Prezes drużyny Paweł Żelem stwierdził w oficjalnym komunikacie prasowym, że jego zespół oraz Polsat Plus Arena to świetny duet. Uznał, że jest to jeden z najpiękniejszych stadionów w Polsce i jednocześnie podkreślił, że piłkarze są dumni z tego, że mogą na tym obiekcie grać swoje domowe spotkana.

Lechia Gdańsk dalej będzie grać na Polsat Plus Arenie Gdańsk

Prezes Lechii Gdańsk dodał także, że w przeszłości umowy były odnawianie rokrocznie, co jego zdaniem nie wpływało zbyt dobrze na długoterminową politykę dotyczącą wszelkich aktywności. – Teraz natomiast zawarliśmy dłuższą umowę, bo do lata 2024 roku, na dotychczasowych warunkach handlowych, która daje stabilizację obu stronom i przestrzeń do dalszych działań – powiedział.

Paweł Buczyński, prezes Polsat Plus Areny Gdańsk przyznał, że jest zadowolony z dotychczasowej współpracy oraz cieszy się, że udało się ustalić dogodne warunki na dwuletni okres. – Dzięki temu mamy z Lechią Gdańsk możliwości do budowania trwałych, nowych projektów. Wspólna stabilność uzyskana przez obie strony jest w dzisiejszych czasach wartością bezsprzeczną – stwierdził.

W przyszłym sezonie klub z Trójmiasta rozegra na swoim obiekcie 17 ligowych meczów oraz spotkania w eliminacjach Ligi Konferencji Europy i prawdopodobnie Pucharu Polski, co zależy od losowania.

