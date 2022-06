Szok, Maciej Skorża odchodzi z Lecha Poznań. Trener zdradził powody tej decyzji

Wieczorem 6 czerwca Lech Poznań niespodziewanie poinformował o zakończeniu współpracy z Maciejem Skorżą. – Nie mogę kontynuować swojej pracy w Kolejorzu. Nie była to łatwa decyzja, ale innej po prostu nie mogłem podjąć – powiedział szkoleniowiec, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Maciej Skorża odchodzi z Lecha Poznań. Zadecydowały sprawy rodzinne

– Niestety, muszę w tym momencie zrezygnować z projektu Lech i z piłki nożnej w ogóle. Chciałbym bardzo mocno podziękować prezesom Piotrowi i Karolowi, dyrektorowi Tomkowi Rząsie i innym moim współpracownikom, a także piłkarzom, którzy wykonali na boisku fantastyczną pracę, za to jak mnie wspierali w ostatnim czasie, było to dla mnie ogromnie wzruszające. I pokazuje, że Lech to coś więcej niż klub – powiedział Skorża, cytowany w komunikacie wydanym przez Kolejorza.

Trener odchodzi z klubu po zdobyciu z nim mistrzostwa Polski. To pierwszy taki tytuł drużyny z Wielkopolski od sezonu 2014/15.

Wyrozumiałość władz Lecha Poznań wobec Macieja Skorży

Z komunikatu jasno wynika, iż klubowe władze starały się przekonać Skorżę do kontynuowania pracy w Lechu, aczkolwiek poważne sprawy rodzinne uniemożliwiły mu dalsze pełnienie funkcji szkoleniowca poznaniaków.

– Trener podzielił się z nami swoją sytuacją. Mógł liczyć na pełne wsparcie od wszystkich osób w klubie w trakcie tego niezwykle wymagającego mistrzowskiego sezonu, a także w ostatnich dniach, kiedy pierwszy raz nam zasygnalizował, że chciałby zrezygnować. Z ogromnym żalem i wręcz ogromnym szokiem przyjęliśmy więc poniedziałkową ostateczną decyzję Maćka o tym, że musi nas opuścić [...] Rozumiemy jednak, że futbol jest ważny, bo daje nam niesamowite emocje, ale są sprawy o znacznie większym znaczeniu – wyjaśnił Piotr Rutkowski, właściciel klubu, cytowany w tym samym oświadczeniu.

