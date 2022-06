Czołowy klub z PKO Ekstraklasy będzie miał nowego właściciela. „Byle kogo nie wpuścimy”

Właścicielem Lechii Gdańsk jest obecnie fima Advancesport AG, która posiada obecnie 99 proc. udziałów w klubie. Lada chwila ta sprawa może jednak ulec zmianie, ponieważ Lechia została wystawiona na sprzedaż. – Jesteśmy na etapie procesu sprzedażowego i nie chodzi tu tylko o Pacific Media Group, ale też o innych inwestorów. Chodzi o sprzedaż całego klubu – zdradził w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” Adam Mandziara, prezes rady nadzorczej klubu.

Lechia będzie miała nowych właścicieli. „To dobry moment”

Mandziara w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” przyznał, że to dobry czas, by oddać Lechię w inne ręce. – Jestem tu blisko dekadę, pan Josef Wernze ma 73 lata, ja skończę niedługo 55 lat i to dobry moment, żeby się zastanowić nad dalszym życiem. Przed nami sporo pracy, aby wszystko uporządkować – powiedział prezes zarządu klubu. Lechia Gdańsk ma być oddana w bardzo dobrej formie finansowej. – Nie zostawimy żadnych długów właścicielskich, jak ma to miejsce w innych przypadkach. Nasz Excel wreszcie świeci na zielono, a nie na ciemnoczerwono, pokazując alert – zdradził jeszcze Mandziara.

Kiedy pojawi się dwóch najpoważniejszych kandydatów, obecni właściciele klubu spotkają się z prezydentem miasta, by wspólnie wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla klubu. – Byle kogo do Lechii nie wpuścimy. Do 10 czerwca potencjalni inwestorzy mogą złożyć swoje propozycje, następnie jest czas dla prawników i można przejrzeć całą strukturę i dokumentację. Z tego wybierzemy dwa podmioty – poinformował jeszcze prezes rady nadzorczej Lechii Gdańsk.

