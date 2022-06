Były piłkarz Manchesteru United trafi do Ekstraklasy. To będzie transferowy hit

Miedź Legnica z bardzo dużą przewagą nad drugim Widzewem Łódź awansowała do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2022/23. Celem głównym beniaminka jest oczywiście utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej. W tym celu ma pomóc między innymi transfer, o którym poinformował portal Weszło.com.

Angelo Henriquez ma zostać nowym piłkarzem Miedzi Legnica

Według informacji Weszło.com transfer Angelo Henriqueza do Miedzi Legnica jest już na ostatniej prostej. Chilijczyk grał do tej pory w brazylijskiej Fortalezie EC. Ogromnym fanem pomysłu ściągnięcia tego zawodnika miał być trener beniaminka Łobodziński. Problemem jednak miała być gigantyczna pensja zawodnika, którą pobierał w Brazylii. Jak podaje Weszło.com Miedzi udało się jednak przekonać zawodnika, żeby zszedł ze swojej pensji i dołączył do projektu sportowego Miedzi. Klub miał pracować nad tym od paru tygodni.

Henriquez występował w barwach Dinama Zagrzeb w latach 2014-18. Chilijczyk zdobył podczas swojego pobytu tam 51 bramek w 129 meczach. W swoim CV zawodnik ma również pracę dla Manchesteru United, ale ograniczała się ona do gry w rezerwach i cyklicznych wypożyczeń. Henriquez ma na swoim koncie 23 występy w europejskich pucharach, w tym w Lidze Mistrzów, a także 13 występów na poziomie pierwszej reprezentacji swojego kraju.

Cel Henriqueza według Weszło.com jest jasny – wypromować się w Europie i w przyszłości podpisać bardziej lukratywny kontrakt z lepszą drużyną. Chilijczyk jest gotowy do gry i nie ma w swojej historii poważnych kontuzji. Transfer ma być zrealizowany do końca tego tygodnia. Zawodnik jest już w Polsce z zamiarem przejścia testów medycznych.

