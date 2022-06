Kolejny transfer Legii Warszawa. Klub pozyskał znanego z polskich boisk piłkarza

Legia Warszawa ogłosiła kolejny transfer. Tym razem kontrakt z Wojskowymi podpisał doskonale znany w Polsce Robert Pich. Słowacki skrzydłowy spędził na najwyższym poziomie rozgrywkowym w naszym kraju aż dziewięć sezonów. W tym czasie grał tylko dla Śląska Wrocław. W barwach klubu z Dolnego Śląska rozegrał łącznie 271. spotkań, w których zdobył 59 bramek i zaliczył 40 asyst.

Robert Pich nowym piłkarzem Legii Warszawa. Słowak nie krył zadowolenia

Słowak trafił do stołecznej ekipy na zasadzie wolnego transferu. Jego umowa z Legią Warszawa obowiązywać będzie przez najbliższe dwa lata, czyli do końca czerwca 2024 roku. 33-latek nie krył swojego zadowolenia z powodu współpracy z Kostą Runjaiciem. – Trener jest osobą, która bardzo chciała mnie w zespole. Naprawdę to doceniam. To również ten szkoleniowiec ściągnął mnie do Kaiserslautern. Tak się wszystko ułożyło, że znów się spotykamy. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Chciałbym odwdzięczyć się trenerowi swoją postawą na boisku – powiedział, cytowany przez klubową stronę.

Miłe słowa pod adresem Roberta Picha padły również z ust dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego. Podkreślił, że piłkarz ma wiele atutów. – Robert Pich to piłkarz bardzo dobry technicznie. Na wysokim poziomie utrzymują się również jego statystyki kinematyczne - jest szybki, zwrotny, może dużo biegać, ale też ciężko pracować, a charakter i ambicja są dla nas bardzo istotne – mówił. Ponadto zaznaczył, iż Słowak znakomicie odnajduje się między liniami i może grać na wielu pozycjach.

Wcześniej, podczas tego okna transferowego, kontrakty z Wojskowymi podpisali napastnik Blaż Kramer oraz bramkarz Dominik Hładun.

Czytaj też:

Szokujące wyznanie reprezentantki Polski. Siatkarka miała coś do udowodnienia